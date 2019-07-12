Среди погибших при шторме в Греции оказались жители Ростовской области

12 июля 2019, 11:47

На полуострове Халкидики во время сильной грозы погибли пять туристов, в том числе Иван Петренко и его двухлетний сын из Ростовской области. Мужчина пытался укрыться под деревом, но его вырвало с корнем и ствол упал прямо на отца и ребенка.

В ночь на 11 июля на полуостров Халкидики обрушился шторм. Всего ураган в Греции унес жизни пятерых туристов, количество пострадавших превысило 100 человек.

Иван Петренко в это время отдыхал в Греции вместе со своей женой Галиной Ткачевой - дочерью бывшего председателя Ростовского областного суда Виктора Ткачева, и тремя детьми. Семья остановилась в отеле Potidea Palace вблизи поселка Неа Потидеа, пишет сегодня "Блокнот" со ссылкой на источник в окружении Галины Ткачевой.

Иван Петренко в 2002 окончил юридический факультет Ростовского государственного университета по специальности "Юриспруденция". В 2012 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Последние 10 лет он работал на кафедре гражданского права ростовского филиала Российского госуниверситета права и одновременно работает нотариусом в Азове. Его супруга Галина Ткачева преподает в том же вузе и работает нотариусом.

Во время шторма Иван Петренко вместе с двухлетнем сыном находились на улице. Они попытались укрыться от ливня и града под деревом, но его вырвало с корнем, и ствол упал на них. Мужчина с ребенком погибли на месте, сообщает 11 июля Donday.

Тела россиян были доставлены в близлежащую клинику, где врачи констатировали, что смерть наступила мгновенно, передает 11 июля ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Салониках Александра Щербакова.

"Сейчас мы занимаемся вопросом отправки тел погибших в Россию и будем содействовать жене, чтобы она смогла как можно быстрее выехать с двумя детьми домой", - цитирует агентство генконсула.

Отметим, что отец Галины Ткачевой Виктор Ткачев возглавлял Ростовский областной суд с 1995 года. В 2014 году он скоропостижно скончался, причины не озвучивались. После его смерти историческое здание Ростовского областного суда было украшено барельефом с изображением бессменного председателя.