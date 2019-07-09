Суд в Ереване отказался освободить Манвела Григоряна под залог

09 июля 2019, 17:54

Защита бывшего депутата Народного собрания Армении, генерала Манвела Григоряна пыталась добиться освобождения его под залог из-за резкого ухудшения здоровья. Из-за болезни обвиняемый не смог присутствовать на заседании.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля Ереванский суд общей юрисдикции отказался удовлетворить ходатайство защиты Григоряна об освобождении его под залог. 6 июня Манвел Григорян был в очередной раз переведен из больницы для заключенных в гражданскую больницу, его состояние врачи оценивали как тяжелое. На заседании 18 июня защита указала, что на момент ареста у экс-депутата было четыре заболевания, а спустя год их стало 33. Однако суд отклонил ходатайство об освобождении Манвела Григоряна из-под стражи.

Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года, будучи руководителем Союза добровольцев "Еркрапа". Он обвинен в незаконном обороте оружия и крупном хищении. При обыске в его доме силовики нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, что Манвел Григорян присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

Сегодня в Ереванском суде общей юрисдикции продолжился процесс по делу Манвела Григоряна. Сам генерал отсутствовал на слушании, передает корреспондент "Кавказского узла".

В начале заседания судья Мнацакан Мартиросян проинформировал, что суд получил из медцентра "Наири" письмо, согласно которому, самочувствие Манвела Григоряна не позволило ему присутствовать на слушаниях. Стороны процесса не стали возражать против продолжения заседания в отсутствии экс-депутата.

Защита Григоряна вновь подала ходатайство об изменении меры пресечения и освобождении его под залог в размере 10 миллионов драмов (свыше 21 тысячи долларов). "Защита требует немедленно освободить Манвела Григоряна из-под стражи или же обеспечить его лечение за рубежом", - заявил суду адвокат Левон Багдасарян, отметив, что состояние здоровья Григоряна тяжёлое, о чем свидетельствуют медицинские документы.

Прокурор Ваге Долмазян возразил против прощения защиты, заявив, что адвокаты по-своему интерпретирует уголовно-процессуальное законодательство. "Нет такого механизма, который подразумевает пересмотр судом своего решения. Новое ходатайство можно подавать, если всплыли новые обстоятельства", - пояснил свою позицию суду гособвинитель, добавив, что, представляя на каждом заседании незамедлительные ходатайства, защита злоупотребляет своим правом подавать прошение.

"Заключение о состоянии здоровья обвиняемого вправе дать медицинская комиссия", - подчеркнул прокурор. На предыдущем заседании сторона обвинения ходатайствовала о назначении судебно-медицинской экспертизы и формировании медицинской комиссии. Суд удовлетворил прошение. В частности, комиссия должна будет ответить на вопрос, какие именно болезни диагностированы у Григоряна, и есть ли среди них болезнь или болезни, которые освобождают от дальнейшего несения наказания.

Судья удалился в совещательную комнату, по возвращению из которой огласил решение об отказе изменить меру пресечения генерала. "На вопросы о состоянии болезни Григоряна даст ответы медицинская комиссия", - обосновал свое решение Мнацакан Мартиросян.

При этом судья сообщил защите о необходимости разъяснить экспертам, которых сторона защиты намерена включить в состав комиссии, их права и ответственность. Следующее заседание назначено на 16 июля в 12.00 по местному времени (11.00 по мск).

28 июня сыну Манвела Григоряна, бывшему мэру Эчмиадзина Карену Григоряну, было предъявлено обвинение в растрате. Кроме того, Карен Григорян вместе со своим отцом обвиняется в присвоении трех автомобилей УАЗ, присланных армянской диаспорой России для нужд армии.