Сын Манвела Григоряна обвинен в растрате

29 июня 2019, 07:39

Карену Григоряну, сыну бывшего депутата Народного собрания Армении генерала Манвела Григоряна, ранее возглавлявшему общину Эчмиадзина, предъявлено обвинение в присвоении средств общины.

Как сообщал "Кавказский узел", следствие в рамках уголовного дела против бывшего депутата Манвела Григоряна в июне 2018 года обвинило бывшего мэра Эчмиадзина Карена Григоряна в присвоении присланных армянской диаспорой России автомобилей УАЗ. По версии следствия, в период четырехдневной войны Карен Григорян вместе со своим отцом и группой лиц присвоили три автомобиля УАЗ, присланных армянской диаспорой России.

Руководителя Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна задержали в июне 2018 года по делу о незаконном обороте оружия и крупном хищении. При обыске в его доме силовики обнаружили патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, что Манвел Григорян присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

По версии следствия, злоупотребления были совершены в период с 1 января 2015 года по 30 июля 2018 года, сообщил 28 июня со ссылкой пресс-службу Следственного комитета Армении "Спутник-Армения".

Следователи установили, что в качестве сотрудников мэрии Эчмиадзина был оформлен ряд лиц, при этом они, занимаясь иной деятельностью, получали из городского бюджета зарплату. По устному распоряжению Карена Григоряна из бюджета общины зарплаты получали охранники эчмиадзинского регионального офиса общественной организации "Союз добровольцев "Еркрапа". Также община оплачивала содержание водителя его семьи, смотрителя за животными, содержащимися в доме Манвела Григоряна, сотрудника службы безопасности, сварщика и других лиц, сообщило Newsarmenia.am.

Ежегодные взносы за медицинскую страховку своих несовершеннолетних детей глава общины Эчмиадзина Григорян в 2013-2018 годах также, по данным следователей, оплачивал за счет средств городского бюджета.

В качестве меры пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде. Часть причиненного общине ущерба уже возмещена, информирует издание.