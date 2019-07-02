Генерал Манвел Григорян оставлен под стражей

02 июля 2019, 14:55

Защита бывшего депутата Народного собрания Армении, генерала Манвела Григоряна не смогла добиться сегодня в суде освобождения обвиняемого под залог.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня Манвел Григорян был снова переведен из больницы для заключенных в гражданскую больницу, его состояние врачи оценивали как тяжелое. На заседании 18 июня защита указала, что на момент ареста у Григоряна было четыре заболевания, а спустя год их стало 33. Однако суд отклонил ходатайство об освобождении Манвела Григоряна из-под стражи.

Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года, будучи руководителем Союза добровольцев "Еркрапа". Он обвинен в незаконном обороте оружия и крупном хищении. При обыске в его доме силовики нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о том, что Манвел Григорян присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

На сегодняшнее заседание ереванского суда общей юрисдикции Манвела Григоряна привезли в инвалидной коляске. В суде присутствовал и врач Манвела Григоряна, информировало армянское издание Lragir.

Адвокат Григоряна Левон Багдасарян попросил суд отпустить своего подзащитного под залог. Суду были представлены заключения врачей о состоянии обвиняемого и диагностированных у него болезнях. Адвокат отметил, что, по данным врачей медицинского центра "Наири", ноги Багдасаряна онемели и почти не реагируют на внешние раздражители, сообщило "Арменпресс".

Судья решил, что ходатайство об освобождении Григоряна безосновательно. "То, что Григорян участвует в судебных заседаниях, уже означает, что его состояние удовлетворительное", – процитировал судью "Sputnik Армения".

Ранее, 28 июня, сыну Манвела Григоряна, бывшему мэру Эчмиадзина Карену Григоряну было предъявлено обвинение в растрате. Кроме того, Карен Григорян вместе со своим отцом и обвиняется в присвоении трех автомобилей УАЗ, присланных армянской диаспорой России для нужд армии.