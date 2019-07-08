Организаторы марша ЛГБТ в Тбилиси отказались от акции на фоне угроз

08 июля 2019, 11:25

Представители ЛГБТ-движения отказались сегодня проводить "Марш достоинства" в Тбилиси из-за угроз от групп активистов, которые обещали найти их и сорвать мероприятие.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля активисты, выступающие против проведения "Марша достоинства" в Тбилиси, определили план действий, чтобы помешать проведению акции ЛГБТ. Выйти на контракцию призвал также бизнесмен Леван Васадзе в своем видеообращении, распространенном 7 июля в соцсети. Он сообщил, что поддержать противников марша приедут также жители других городов Грузии.

ЛГБТ-организация Tbilisi Pride анонсировала "Марш достоинства" в столице Грузии на 8 июля, потребовав от правоохранителей обеспечить безопасность участников акции. К проведению серии социальных мероприятий представители движения готовились в течение восьми месяцев. Из-за протестных акций, начавшихся в Тбилиси 20 июня, активисты решили перенести все запланированные активности, в том числе и "Марш достоинства". За две последних недели представители Tbilisi Pride неоднократно сами принимали участие в митингах в центре Тбилиси.

Лидер организации Tbilisi Pride Георгий Табагари сегодня заявил журналистам, что акция не состоится. "Это связано с угрозами в адрес членов нашей организации", - цитирует Табагари "Новости Грузии". По его словам, полностью от акции движение не отказывается, но сроки переноса марша он уточнить затруднился, отмечает издание.

Сегодня утром к зданию МВД пришли десятки радикально настроенных мужчин, которые желали не допустить проведения "аморального" мероприятия, передает "Интерфакс".

У здания МВД к 8 часам утра мск собрались противники проведения "Марша достоинства". Затем они направились в один из центральных парков, в котором намерены провести весь день и контролировать город, чтобы представители ЛГБТ-сообщества не смогли провести марш. "Мы не думали собираться утром здесь (у МВД), но пришли. Мы не повернем назад. Где бы ни был проведен парад, мы пойдем туда и не дадим его провести", - сказал бизнесмен Леван Васадзе в эфире грузинской телекомпании "Имеди" 8 июля.

Ранее Васадзе заявил, что он и его сторонники готовы сделать все, чтобы "Марш достоинства" не состоялся, передает "Рустави 2". "Наша задача состоит в том, чтобы прорвать полицейский кордон", - заявил 7 июля в эфире телеканала Васадзе. Его поддержал активист Гурам Палавандишвили, заявив, что как только у его соратников появится информация о проведении ЛГБТ-акции, то они не позволят провести марш.

Также 7 июля патриархия Грузии распространила заявление, в котором говорится, что "недопустимо пропагандировать содомский грех", пишет сегодня портал "Новости Грузии". В заявлении представители церкви обвинили организаторов в "попытке создания гражданской напряженности". В патриархии также отметили, что люди с нетрадиционной ориентацией "всегда были и их существование никогда не вызывало острого противостояния в нашем обществе, однако эти извращения – в любом виде пропаганда, и всегда были неприемлемы", пишет издание.

Tbilisi Pride в патриархии расценивают как "один из этапов далеко идущей стратегии, направленной на то, чтобы однополые "браки" и право усыновления ребенка были зафиксированы на правовом уровне". Грузинская церковь возложила ответственность за возможное насилие во время "Марша достоинства" на организаторов и их сторонников. При этом в патриархии выразили надежду, что "государство сделает такие шаги, которые обеспечат общественный покой".

"Кавказский узел" подготовил справку "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости о проходящих с 20 июня акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".