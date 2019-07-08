Кавказоведы скептически оценили резолюцию ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

08 июля 2019, 05:45

Предложенная Грузией и принятая Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюция по Абхазии и Южной Осетии не изменит политику России в отношении признания независимости двух республик, считают Александр Скаков и Михаил Рощин.

Как писал "Кавказский узел", комитет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европу (ПА ОБСЕ) принял 7 июля предложенную Грузией резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликована справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией. Предложенная Грузией резолюция Комитета Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не будет иметь никаких результатов ни для одной из сторон, уверен координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков.

«Никакого значения эта резолюция не имеет. Москва, Абхазия и Южная Осетия могут об этом даже не думать. Это совершенно механический призыв, который останется без серьезной реакции. Никто не будет менять принятое решение. Независимость этих республик уже реальность и с этим фактом надо считаться», - сказал он 7 июля корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, Грузия понимает, что решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии никогда не может быть изменено.

«Все, в том числе США, Европа и даже сама Грузия, это понимают. Грузия знает, что резолюция ничего не изменит. Но в этой стране сейчас такая ситуация, что принятием резолюции они могут показать, что они гораздо после антироссийские, чем принято считать. Они показывают, что они намного более проамериканские и проевропейские. Такая политика связана с последними событиями в Грузии, и сама резолюция нацелена на внутреннюю аудиторию», - отметил он.

В Тбилиси начались акции протеста после того, как 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным. На фоне протестов "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" разработали два проекта постановления со своими оценками событий 20-21 июня.

Скаков также добавил, что принятая резолюция никак не повлияет на внешнюю политику Кремля, поскольку «в Москве никто даже не заметит ее».

Резолюция предназначена больше для внутренней аудитории, чем направлена на реальное изменение ситуации, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«Она не может изменить ситуацию... Это не решение, обязательное к выполнению. Поэтому никакого результата после принятия резолюции ожидать не стоит. Она направлена на внутреннюю аудиторию в Грузии. А для Европы это был шанс показать, что они все еще настроены против России в политическом смысле», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом Рощин выразил уверенность, что резолюция не может стать причиной пересмотра своей внешней политики со стороны Москвы.

«Не просто маловероятна, а в принципе невозможна отмена решения о признании независимости этих двух республик. Поэтому Москва не поменяет свою внешнюю политику. Нет поводов для изменений», - отметил Рощин.

Он не исключает, что принятие резолюции связано с последним напряжением в отношениях Грузии и России.

«Это не исключается. Но зачем им нагнетать обстановку. Это не целесообразно. Наоборот, необходимо как-то выравнивать отношения. От обострения Грузия больше теряет, чем Россия. А эта резолюция оставит некоторый осадок в двусторонних отношениях. Но в создавшейся ситуации это, видимо, необходимо нынешнему грузинскому политическому классу», - считает Рощин.

Строительство пограничных укреплений на линиях разграничения Южной Осетии и Абхазии с Грузией болезненно воспринимается грузинским обществом и постоянно поддерживает в нем антироссийские настроения, это видно и по недавним акциям протеста в Тбилиси, заявили представители Amnesty International на презентации доклада о "бордеризации".

Принятие резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ прокомментировал блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi.

"Зачем этот постоянный самообман, если вы понимаете, что то, что ушло в результате кровопролитных конфликтов - ртом и бла-бла никогда уже не возвращалось", - написал он в посте "ПАСЕ, ОБСЕ, Абхазия - Ю. Осетия, бла-бла - тараканьи бега, хитропланы и... реальность".