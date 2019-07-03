Amnesty International указала России на нарушения прав жителей приграничных сел Грузии

03 июля 2019, 10:34

Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые лишены возможности вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном сегодня на "Кавказском узле".

Как писал "Кавказский узел", с 4 февраля жители Южной Осетии не могут пересекать границу с Грузией по паспортам, им необходимо получить специальный пропуск в районных подразделениях КГБ.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещена подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.

Доклад международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате «бордеризации» в Грузии" "Кавказский узел" опубликовал сегодня одновременно с правозащитной организацией. Авторы доклада подчеркнули, что в международном сообществе большая часть дискуссий по поводу грузино-российского конфликта посвящена политическим и социальным аспектам ситуации, но при этом часто упускается вопрос соблюдения прав людей, живущих на границе Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

"Например, жители могут быть задержаны российскими силовиками за то, что они якобы пересекли «государственную границу», или исключительно за то, что находились в непосредственной близости от линии разграничения, даже если они зачастую просто не знают, где именно она проходит", - говорится в докладе правозащитной организации, размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Доклады".

Согласно документу, в течение 2018 года представители Amnesty International побеседовали с более чем 150 жителями, которых напрямую затронула "бордеризация". Правозащитники пришли к выводу, что из-за уменьшения числа пунктов пересечения на границе Грузии с Абхазией и Южной Осетией местные жители лишились доступа к рынкам, где они могли бы торговать своей продукцией. "И хотя грузинские власти предоставляют определённую социальную и экономическую помощь, местные жители говорят, что её недостаточно, и называют себя «беженцами в собственных домах»", - говорится в докладе.

В Южной Осетии работают четыре пункта упрощенного пересечения границы с Грузией, которыми пользуются жители приграничных южноосетинских сел Хелчуа, Синагур, Карзман, а также населенных пунктов Ленингорского района.

Жители приграничных сел в результате "бордеризации" лишились доступа к пастбищам, сельскохозяйственным угодьям и садам, источникам воды, они не имеют возможности заготовить дрова на зиму, утверждают правозащитники. "Они оказались отрезаны от своих родственников, источников дохода, культурной и общественной жизни. Ежегодно сотни человек подвергаются задержаниям при переходе через линию разграничения", - заявили авторы доклада.

Amnesty International приводит, в частности, слова 71-летнего Амирана Гугутишвили из деревни Гугутианткари вблизи границы Грузии и Южной Осетии. "Раньше я каждый год собирал в своём саду больше 100 ящиков яблок, и продавал их. Этого дохода хватало моей семье, чтобы выжить. С 2017 года я не могу зайти в свой сад. Российские силовики установили там знак государственной границы. Я всё ещё иногда прохожу мимо, чтобы взглянуть на мои яблони через заграждение", - рассказал правозащитникам местный житель.

После "Пятидневной войны" Россия "сохраняет фактический общий контроль за ситуацией в Абхазии и Южной Осетии... за счёт значительного военного присутствия и масштабных финансовых дотаций в бюджеты данных регионов", говорится в докладе. "Соответственно, Россия несёт основную ответственность за защиту и полное соблюдение международных норм в области прав человека и гуманитарного права на этих территориях", - утверждает Amnesty International.

В докладе содержится призыв к властям России, Абхазии и Южной Осетии "пересмотреть и ослабить режим пересечения" линии разграничения, расследовать сообщения о жестоком обращении с задержанными на границе с Грузией и вновь открыть закрытые ранее пункты пропуска.

Правительству Грузии Amnesty International адресовала призыв оказать финансовую и социальную поддержку, в частности, тем, кто лишился доступа к своим сельскохозяйственным угодьям в результате "бордеризации", а также использовать любую возможность для обсуждения и поиска совместных с другими сторонами решений проблем в области прав человека, вызванных "бордеризацией".

Кроме того, Amnesty International в своем докладе предложила Евросоюзу обратиться к России с запросом о предоставлении Миссии наблюдателей ЕС в Грузии доступа в Южную Осетию и Абхазию.

Напомним, что с 2019 года Минсельхоз Грузии изменил правила госпрограммы "Внедри будущее" - теперь в ней предусмотрены льготные условия для жителей сел у границы с Южной Осетией. Грузинские фермерские хозяйства, расположенные на этой территории, будут получать дополнительное государственное финансирование на закупку оборудования и саженцев, пообещали власти Грузии.