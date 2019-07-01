Прокуратура Мордовии отреагировала на обращение адвоката заключенного из Ингушетии

01 июля 2019, 22:43

Просьбу адвоката проверить информацию о нанесении себе травм Исмаилом Эсмурзиевым в мордовской колонии поручено рассмотреть прокурору по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Мордовии. УФСИН по Мордовии назвало акцию протеста заключенных попыткой шантажа.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня родственница уроженца Ингушетии Исмаила Эсмурзиева Марем пожаловалась на то, что он вместе с другими заключенными мордовской колонии ранил себя в знак протеста против избиения и водворения в штрафной изолятор. Адвокат Эсмурзиева Висит Цороев обратился к прокурору Мордовии с просьбой проверить эту информацию. Адвокат отметил, что ранее уже писал жалобы с просьбой проверить обоснованность водворения в ШИЗО Эсмурзиева, который имеет ряд хронических заболеваний.

Эсмурзиев был обвинен в грабеже и хулиганстве с применением оружия и 28 апреля 2016 года приговорен к 4,5 года колонии общего режима.

На свое письмо в прокуратуру Мордовии Висит Цороев получил ответ, в котором указано, что обращение о совершенном Эсмурзиевым членовредительстве в Исправительной колонии №12 передано Дубравному прокурору по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

«О результате рассмотрения сообщите в установленный законом срок заявителю», - сказано в письме из прокуратуры Мордовии, датированном 28 июня (имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

При этом, по данным УФСИН России по Республике Мордовия, заключенные нанесли себе «незначительные порезы, не представляющие никакой угрозы жизни и здоровью» в ответ на «законные требования администрации» колонии. В числе тех, кто совершил членовредительство, были осужденные, являющиеся злостными нарушителями режима отбывания наказания, утверждает УФСИН.

«Осужденным своевременно была оказана медицинская помощь. Свои действия они совершали в демонстративно-шантажной форме с целью отказа от проведения обысковых мероприятий. Физическая сила и специальные средства к осужденным не применялись», - говорится в поступившем 26 июня в «Кавказский узел» сообщении мордовского управления ФСИН России.