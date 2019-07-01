01 июля 2019, 22:43
Прокуратура Мордовии отреагировала на обращение адвоката заключенного из Ингушетии
Просьбу адвоката проверить информацию о нанесении себе травм Исмаилом Эсмурзиевым в мордовской колонии поручено рассмотреть прокурору по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Мордовии. УФСИН по Мордовии назвало акцию протеста заключенных попыткой шантажа.
Как писал "Кавказский узел", 21 июня родственница уроженца Ингушетии Исмаила Эсмурзиева Марем пожаловалась на то, что он вместе с другими заключенными мордовской колонии ранил себя в знак протеста против избиения и водворения в штрафной изолятор. Адвокат Эсмурзиева Висит Цороев обратился к прокурору Мордовии с просьбой проверить эту информацию. Адвокат отметил, что ранее уже писал жалобы с просьбой проверить обоснованность водворения в ШИЗО Эсмурзиева, который имеет ряд хронических заболеваний.
Эсмурзиев был обвинен в грабеже и хулиганстве с применением оружия и 28 апреля 2016 года приговорен к 4,5 года колонии общего режима.
На свое письмо в прокуратуру Мордовии Висит Цороев получил ответ, в котором указано, что обращение о совершенном Эсмурзиевым членовредительстве в Исправительной колонии №12 передано Дубравному прокурору по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
«О результате рассмотрения сообщите в установленный законом срок заявителю», - сказано в письме из прокуратуры Мордовии, датированном 28 июня (имеется в распоряжении «Кавказского узла»).
При этом, по данным УФСИН России по Республике Мордовия, заключенные нанесли себе «незначительные порезы, не представляющие никакой угрозы жизни и здоровью» в ответ на «законные требования администрации» колонии. В числе тех, кто совершил членовредительство, были осужденные, являющиеся злостными нарушителями режима отбывания наказания, утверждает УФСИН.
«Осужденным своевременно была оказана медицинская помощь. Свои действия они совершали в демонстративно-шантажной форме с целью отказа от проведения обысковых мероприятий. Физическая сила и специальные средства к осужденным не применялись», - говорится в поступившем 26 июня в «Кавказский узел» сообщении мордовского управления ФСИН России.
Напомним, ранее заключенные колоний в Мордовии уже жаловались на действия сотрудников. Так, 5 и 20 марта осужденные мордовской колонии №5, среди которых были жители Чечни, совершили массовое членовредительство, протестуя против действий руководства колонии. УФСИН по Мордовии тогда также назвало акцию попыткой шантажа. Общественная наблюдательная комиссия республики после проверки не нашла доказательств неправомерных действий сотрудников колонии.