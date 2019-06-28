Граница Южной оСетии и Грузии. Фото United States of America, Department of State Миссия США при ОБСЕ https://osce.usmission.gov/ru/%

28 июня 2019, 11:49

Госдума РФ разрешила гражданам Южной Осетии находиться в России бессрочно

Нижняя палата российского парламента 27 июня ратифицировала протокол о внесении изменений в договор между РФ и Южной Осетией о сотрудничестве и интеграции. Теперь граждане обоих государств не ограничены сроками пребывания в соседней стране.

Как писал "Кавказский узел", Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Этому предшествовал конфликт Грузии и Южной Осетии, в который вмешалась Москва.

В ноябре 2018 года Россия и Южная Осетия подписали в Москве протокол о внесении изменений в договор между государствами о сотрудничестве и интеграции. Сам договор датируется 18 марта 2015 года. Документом предусмотрено: открытие границы, повышение пенсий и зарплат, а также обеспечение безопасности Южной Осетии без вхождения в состав России. Законопроект о ратификации протокола об изменениях в договор был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в апреле этого года.

Внесенные изменения дают возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, передает 27 июня ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между РФ и Южной Осетией, добавляет агентство.

В ходе обсуждения протокола представлявшему документ на заседании статс-секретарю - заместителю министра внутренних дел Игрою Зубову был задан вопрос о том, не будет ли введено соответствующее послабление для жителей Абхазии, передает 27 июня агентство "Рес".

"В перспективе, конечно, мы абхазским коллегам предложим заключить аналогичное соглашение", - цитирует издание Зубова.

Согласно действующему законодательству, срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в безвизовом порядке, не может превышать 90 дней суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

Примечание:

"Сотрудничество с Россией названо целью нового главы генштаба Абхазии", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии", "Переназначение Магомедова выявило нежелание Кремля менять политику на Кавказе".

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