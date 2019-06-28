Жители армянского села обратились к Пашиняну с просьбой остановить две ГЭС

28 июня 2019, 03:57

Около 100 жителей села Арагац передали премьер-министру Армении Николу Пашиняну письменное обращение, в котором попросили помочь им решить проблему с эксплуатацией двух малых ГЭС на реке Гегарот. Владельцы отказываются приостановить работу станций, так как им проще платить мизерные штрафы, чем лишиться прибыли от продажи электроэнергии, считают селяне.

Как писал "Кавказский узел", более сотни человек перекрыли 17 марта движение по трассе Ереван - Ванадзор, потребовав остановки работы двух малых ГЭС на реке Гегарот. В тот же день дорога была разблокирована после приостановки работы гидроэлектростанций и обещания губернатора исследовать качество воды для орошения. 12 июня природоохранное ведомство приняло решение приостановить эксплуатацию двух ГЭС, однако местные жители посетовали, что станции продолжают работать, и пригрозили, что принудят руководителей станций остановить их. Руководство ГЭС "Арагац-1" игнорирует решение о приостановке станции.

Жители села Арагац еще в 2015 году пожаловались на ухудшение качества воды в реке и заявили, что это явление связано с работой малых ГЭС. Исследование независимых экспертов показало, что концентрации цинка, хрома, железа, алюминия и других химических элементов "в нижних точках наблюдения, находящихся сразу за эксплуатируемыми двумя МГЭС, значительно превышают (в 2-10 раз, в среднем в 5-7 раз) концентрации в верхних точках наблюдения", - указывали эксперты.

27 июня жители села Арагац собрались у здания правительства, они потребовали встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. Селяне заявили, что владельцы малых ГЭС на реке Гегарот отказываются приостановить эксплуатацию станций, несмотря на решение инспекционного органа, передает корреспондент «Кавказского узла». В акции, по оценке организаторов, приняли участие порядка 100 человек.

Селяне принесли с собой речную воду в бутылке, а также картофель, урожай которого страдает из-за качества воды. Они заявили, что начнут круглосуточный пикет у здания правительства, если вопрос эксплуатации ГЭС не будет решен.

Через час после начала акции с собравшимися встретился начальник департамента по приему граждан и писем правительства Александр Казарян. Участники акции составили письменное обращение к Пашиняну, которое, как заверил чиновник, будет передано премьер-министру, после этого протестующие согласились разойтись.

«Мы надеемся, что глава кабмина посодействует в разрешении нашей проблемы. Проблему ГЭС надо решить в рамках закона, однако владельцы отказываются исполнять решение инспекционного органа», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» участник акции Арбак Гаспарян.

Он рассказал, что в своем письме селяне изложили проблему, с которой столкнулись из-за эксплуатации ГЭС. По словам Гаспаряна, в правительстве им пообещали ответить в течение трех рабочих дней.

Гаспарян уверен, что владельцы намеренно игнорируют решение инспекционного органа.

«Зачем им останавливать станцию, если штраф за неповиновение – копейки, в сравнении с их прибылью», - считает он.

По данным Союза малых ГЭС, действующая на реке Гегарот малая ГЭС "Арагац-1" производит ежегодно 2,7 миллиона кВт-ч электроэнергии. Малая ГЭС "Гегарот" – 7,3 миллиона кВт-ч электроэнергии ежегодно. "Электрическим сетям Армении" один кВт-ч электроэнергии обходится в 16 драмов (0,034 доллара).

За отказ выполнить решение инспекционного органа предусмотрена штрафная санкция в размере 250 тысяч драмов (520 долларов), заявила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь инспекционного органа по охране природы и недр при премьер-министре Наира Агабабян.

Она рассказала, что владелец малой ГЭС «Гегарот» оспорил в суде решение инспекционного органа. По ее словам, владельцы второй ГЭС «Арагац-1» получили решение инспекции по почте, так как отказывались получить его лично. «Скорей всего, они также обратятся в суд», - считает Агабабян.

Обращение владельцев ГЭС в суд не может стать причиной отказа выполнить решение инспекционного органа, сказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Назели Варданян.

«Решение инспекционного органа не может быть приостановлено из-за обращения в суд», - пояснила она.

Комментариями владельцев ГЭС «Гегарот» и ГЭС «Арагац-1» относительно доводов протестующих "Кавказский узел" пока не располагает.