Владельцы отказываются останавливать работу ГЭС на реке Гегарот

16 июня 2019, 03:50

Руководство ГЭС "Арагац-1" игнорирует решение о приостановке станции, а директор ГЭС "Гегарот" Айк Авакян назвал его незаконным. Жители окрестных сел приостановили акции протеста, но жалуются на качество воды в реке, на которой расположены станции.

Как писал "Кавказский узел", более сотни человек перекрыли 17 марта движение по трассе Ереван - Ванадзор, потребовав остановки работы двух малых ГЭС на реке Гегарот. В тот же день дорога была разблокирована после приостановки работы гидроэлектростанций и обещания губернатора исследовать качество воды для орошения. Около 300 жителей села 6 июня на сходе пригрозили изменить русло реки для остановки двух ГЭС. Минэкологии отчиталось о проведении мониторинга на реке. 12 июня природоохранное ведомство приняло решение о приостановке эксплуатации двух ГЭС на реке Гегарот, однако местные жители посетовали, что станции пока не остановлены, и пригрозили, что намерены принудить руководителей станций остановить их. Решение о приостановке работы было вручено пока лишь директору малой ГЭС "Гегарот".

Жители села Арагац еще в 2015 году пожаловались на ухудшение качества воды в реке и заявили, что это явление связано с работой малых ГЭС. Исследование независимых экспертов Сейрана Минасяна и Аревик Айрапетян показало, что химический состав воды в реке Гегарот сильно изменился из-за работы электростанций. Концентрации цинка, хрома, железа, алюминия и других химических элементов "в нижних точках наблюдения, находящихся сразу за эксплуатируемыми двумя МГЭС, значительно превышают (в 2-10 раз, в среднем в 5-7 раз) концентрации в верхних точках наблюдения", указывали эксперты.

Руководство ГЭС "Арагац-1" отказалось получить копию решения о приостановке эксплуатации станции, заявила 15 июня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь инспекционного органа по охране природы и недр при премьер-министре Наира Агабабян.

По ее словам, после этого инспекционный орган выслал решение компании-владельцу по почте.

"Решение вступит в силу после получения уведомления о доставке письма", - сказала она.

По данным Всеармянского экологического фронта, протяженность реки Гегарот – 25 км. Малая ГЭС "Арагац-1" мощностью 1,2 МВт построена в 2009 году. Согласно проекту, длина ее труб – 2,4 км. Мощность второй малой ГЭС "Гегарот", построенной в 2010 году, составляет 2,9 МВт. Согласно проекту, длина ее труб – 4,6 км.

Руководство ГЭС не вправе игнорировать решение, сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава инспекции по охране природы и недр при премьер-министре Артур Григорян (руководил ведомством с 22 июня 2018 года по 21 января 2019 года).

"Они обязаны выполнить требования решения. В случае неисполнения владельцы несут ответственность. Инспекционный орган вправе обратиться в полицию для обеспечения исполнение решения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководство ГЭС обязано подчиниться и приостановить эксплуатацию станции, отметила член Палаты адвокатов Армении, адвокат Назели Варданян.

"В противном случае компании грозит административный штраф. Если не согласны, то могут обратиться в суд. И если суд удовлетворит их жалобу, могут возобновить [работу], а также требовать компенсацию за простой", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Руководство ГЭС назвало решение незаконным

Заключение рабочей группы, на основании которого принято решение приостановить работу ГЭС, необоснованно, заявил корреспонденту "Кавказского узла" директор малой ГЭС "Гегарот" Айк Авакян.

По его словам, станция не может влиять на качество воды, тогда как в заключение экспертизы сказано, что эксплуатация станций влияет на качество речной воды.

"В речной воде высокая кислотность. Даже если река будет протекать дополнительные 20 км, все равно она не способна самоочищаться. Ее состав останется без изменений. Кислотность в ней составляет 2,2-2,3 pH при норме в 5 pH. Это проблема начинается с самого источника у вершины горы Арагац... Эту воду пить опасно для здоровья, но жители до 2009 пили ее", - сказал он.

Директор станции считает, что протесты против ГЭС организованы. По его словам, в селе всего лишь полтора десятка жителей недовольны работой станции.

"Технику для изменения русла жителям предоставил мэр города Апаран Карен Егиазарян (община Арагац вошла в состав города Апаран после укрупнения общин. - Прим. "Кавказского узла"). Я на следующий день подал заявление... шефу полиции, директору СНБ, генпрокурору, а также в областные управления Следственного комитета и полиции. Из областного управления СНБ уже позвонили и сообщили, что заявление принято к рассмотрению", - подчеркнул он.

Компания также подала иск против губернатора и требует компенсации за четыре месяца простоя – с ноября по март.

"По поводу решения инспекционного органа жалобу пока не подавали. Не исключено, что в начале следующей недели рассмотрим этот вопрос", - сказал Авакян.

По его словам, на двух станциях работает 17 человек, чья средняя зарплата составляет 110-120 тысяч драмов (230-250 долларов).

Сотрудник офиса компании-владельца малой ГЭС "Арагац-1" корреспонденту "Кавказского узла" сообщил, что "директор находится за рубежом, и никто не уполномочен комментировать ситуацию вокруг ГЭС".

Протесты временно приостановлены

Мэр города Апаран Карен Егиазарян опроверг свою причастность к протестам жителей села Арагац. Он затруднился сказать, почему директор ГЭС связал его имя с акциями.

"Эта проблема давняя. Я же полтора года, как возглавил общину. Ко мне обратились жители общины с просьбой предоставить технику, я не отказал... Мое служебное положение не позволяет каким-то образом влиять на закрытие ГЭС. Это вне моих полномочий", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам жителя села Арагац Арбака Гаспаряна, закрытия ГЭС добиваются все сельчане, и на них никто извне не влияет. Сельчане на сходе приняли решение приостановить протесты.

"Хотя ГЭС не подчинились решению властей и продолжают работать, эта проблема должна быть решена законным путем. Если исчерпаем все возможности, тогда решим, какие шаги дальше предпринять", - отметил сельчанин.

Закрытие двух ГЭС не приведет к энергетическому кризису

Остановка двух малых ГЭС не отразится на объемах вырабатываемой электроэнергии и не приведет к кризису, заявила корреспонденту "Кавказского узла" глава Союза малых ГЭС Наира Наапетян.

По ее словам, что энергодефицит возникнет, если остановка ГЭС станет массовой, а это, в свою очередь, приведет к росту тарифов на электроэнергию.

"Ежегодно ГЭС вырабатывают около 1 миллиарда кВт электроэнергии. Это более 35% всей производимой в стране электроэнергии", - пояснила Наапетян.

По данным Союза малых ГЭС, действующая на реке Гегарот малая ГЭС "Арагац-1" производит ежегодно 2,7 миллиона кВт-ч электроэнергии. Малая ГЭС "Гегарот" – 7,3 миллиона кВт-ч электроэнергии ежегодно. "Электрическим сетям Армении" один кВт-ч электроэнергии обходится в 16 драмов (0,034 доллара).

Глава союза рассказала, что вырабатываемая ГЭС электроэнергия попадает в общую сеть, откуда распределяется по всей стране.

"Нет угрозы, что регион останется без света. ГЭС не дают электроэнергию локально. Вся электроэнергия поступает в распределительную сеть. Высоковольтные сети нормализуют частоту и передают дальше в населенные пункты. На энергообеспечении страны закрытие двух ГЭС не отразится", - подчеркнула она.

По данным Минэкологии, в Армении построено 197 малых ГЭС, из которых действуют 188.

Жители села Арагац рассказали о проблемах с оросительной воды

Вся ржавчина, образующаяся из-за работы ГЭС, попадает на земельные участки сельчан, заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Герасим Саргсян.

Он показал участок реки, где сливается вода, которая стекает по естественному руслу, и вода из трех труб ГЭС "Гегарот".

"Вот это камни из участка реки, которая не попадает в ГЭС. А это земля с участка, куда стекает вода из ГЭС. Камни не заржавели, так как вода ручейка не попадает в ГЭС. А эта земля полностью ржавая. Это результат работы ГЭС. Как в такой земле может что-то расти? От этого места до сельских земель около 500 метров", - рассказал житель села.

По его словам, вода попадает в оросительные каналы, которые покрыты ржавчиной.

Больших полей в селе нет, у каждого фермера собственные приусадебные участки, отметил Саргсян.

"Нам сказали, не сажайте картофель, сажайте пшеницу. Многие в селе так и сделали. Но пшеница засохла. В этот сезон невозможно, чтобы пшеница засохла. Колосья должны были быть в метр высотой, но урожай не вышел. У меня на участке пожелтели малиновые кусты. За последние два-три года срубил около десятка деревьев", - пожаловался Саргсян.

Его односельчанин Оганес Гаспарян отметил, что поливает грушевые деревья питьевой водой из канистр.

"До строительства ГЭС я сажал 4-5 тысяч метров картошки. Получал от 10 до 15 тонн картофеля. В прошлом году урожай составил 1,8 тонны. Кто в этом виноват? Фермер тот же, обрабатываем также, теми же удобрениями. Все то же, кроме воды", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Гаспарян рассказал, что после попытки изменить русло реки его вызвали в полицию для дачи объяснений.

"Владельцы ГЭС дали полиции список из 13 имен. Теперь от нас требуют объяснений. Пугают, что возбудят уголовное дело. Я же им сказал, что, если нарушил закон, приходите арестуйте. Уже три дня не беспокоят. На каком основании меня должны привлекать к ответственности, если я не нарушал закон?" - задался сельчанин вопросом.

Житель села Арагац Вардеван Мхитарян рассказал, что сельчане защищают свои права, чтобы выжить.

"У меня несколько деревьев высохло. Есть деревья, которые зацвели, но все цветы пожелтели и опали. Теперь уже с плодами стали деревья засыхать", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

У Торника Арутюняна также высохли фруктовые деревья.

"В прошлом году одно высохло – срубил. Сажаешь молодое деревце, но стоит один раз полить, как оно начинает высыхать. Я теперь поливаю питьевой водой. Иначе все сохнет. Сливовое дерево, с которого когда-то собирал по 500 кг урожая, полностью засыхает", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он рассказал, что посадил картофель, семена которого купил за 500 драмов (1,05 доллара) за килограмм.

"Но надежды нет. Чем поливать, если проклятые ГЭС не останавливают? Что мне делать? В прошлом году с 2000 метров собрал вместо 8-9 тонн картофеля всего одну тонну. И то непригодную. На что нам жить?" - спрашивает Арутюнян.

В селе люди живут земледелием, другой работы здесь нет, заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница села, которая отказалась представиться.

По ее словам, у большинства жителей есть кредитные обязательства.

"В прошлом году взяли кредит, чтобы возделать землю. Погорели. В этом году из другого взяли банка. Но надежды нет, что сможем окупить вложения. Нам сказали, посадите пшеницу, мол, земля должна успокоиться. А она вся уже засохла", - отметила она.

У ее односельчанина Грача Мкртчяна также высохли плодовые деревья.

"Смотрите, засыхает дерево. Через два года полностью высохнет. Цветы на дереве засохли. И само дерево скоро высохнет. Посадил фасоль, но, так как не было дождей, полил речной водой, и она уже стала желтеть. Проблемы стали проявляться спустя два года после запуска ГЭС. И с каждым годов все усугублялись", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Весь картофель в селе заражен, и болезнь влияет на урожайность, уверен житель села Арагац Самвел Гаспарян.

"Я раньше... получал 10-15 тонн картофеля. А в прошлом году с того же участка урожай не превысил четырех тонн. Кто должен мне компенсировать эти убытки?" - задался он вопросом.

"Ржавая вода угрожает не только жителям нашего села, но и всем соседним селам", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель сельского старосты Гагик Мелконян.

По его словам, весной половодье очищает ржавчину с камней и дна, которая с водой стекает в Апаранское водохранилище.

"А когда уровень воды спадает, река издает запах. Ржавый осадок виден невооруженным взглядом", - отметил он.

Мелконян считает, что примеси речной воды, попадая в землю, "душат" ее, из-за чего, по его мнению, высыхает растительность.

"Земля покрывается слоем, тяжелые металлы слоями впитываются в нее. Вот, посмотрите, это не земля, это осадки тяжелых металлов. Смотрите, какой у нее цвет", - заявил сельчанин, демонстрируя землю одного из угодий.