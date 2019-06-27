Автомобиль на заправке. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

27 июня 2019, 07:48

Две нелегальные автозаправки закрыты в Дагестане

Две автогазозаправочные станции в Левашинском районе не были зарегистрированы в госреестре, а у их владельцев нет лицензии, работа АГЗС приостановлена до устранения нарушений, сообщила 26 июня прокуратура Дагестана.

Прокуратура потребовала в суде приостановить деятельность автозаправок, пока владельцы не получат лицензии на право эксплуатации взрывопожароопасных объектов и не зарегистрируют АГЗС в государственном реестре опасных производственных объектов.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, заправки закрыты до устранения нарушений, говорится в сообщении, опубликованном 26 июня на сайте прокуратуры Дагестана.

Прокуратура Дагестана регулярно рапортует о закрытии автозаправок, проверки на которых усилились после ряда резонансных инцидентов. Жертвами взрывов на заправках, произошедших с 2014 по 2017 год, стали десятки человек. Надзорные ведомства связали инциденты с несоблюдением требования пожарной безопасности. Власти пообещали закрыть все автозаправки, работающие с нарушениями, однако этого так и не произошло. В Махачкале многие такие объекты меняли названия и продолжали работать, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения". 

"Кавказский узел" также писал, что в конце мае прокуратура потребовала закрыть автозаправочную станцию в Каякентском районе, где был выявлен ряд нарушений норм законодательства, в том числе противопожарного, экологического и градостроительного. 7 мая ведомство сообщило, что потребовало закрыть пять автозаправок в Избербаше.

Примечание:

"Антимонопольщики проверяют заправки в Дагестане после протестов водителей", "Прокуратура потребовала закрыть автозаправку в Дагестане", "Васильев пригрозил владельцам АЗС жесткими мерами".

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