Жители Сочи рассказали о нехватке мест в детских садах и школах

26 июня 2019, 16:22

Уволенный за нарушение графиков строительства школ и детского сада вице-мэр Сочи продолжает работать в городской мэрии, сообщил источник. Вопрос возведения образовательных учреждений в городе связан с нехваткой мест для детей, отметили в управлении образования. Местные жители возмутились ростом жилого строительства и отсутствием новых образовательных учреждений.

Как писал «Кавказский узел», глава Сочи Анатолий Пахомов 21 июня уволил своего заместителя Павла Терехова. Причиной увольнения послужило несоблюдение сроков строительства образовательных учреждений.

Исполнять обязанности уволенного заместителя главы администрации Сочи Терехова назначен Михаил Неудачный, прежде курировавший вопросы долевого строительства в профильном департаменте, говорилось в сообщении на сайте мэрии 21 июня.

Сам Павел Терехов был уволен только с поста исполняющего обязанности заместителя главы Сочи, но продолжает работать в городской администрации – «Терехов был переведен на должность заместителя Михаила Неудачного», рассказал корреспонденту «Кавказского узла» источник в сочинской мэрии. «Наказание выразилось в понижении в должности», - уточнил источник в мэрии города.

Ранее вице-мэром по строительству был Иван Бомбергер, которого отстранили от работы на время проведения следственных мероприятий по делу о превышении полномочий. Его заместителями являлись Михаил Неудачный и Павел Терехов. На время следствия Терехов был исполняющим обязанности вице-мэра, со ссылкой на пресс-службу сочинской мэрии проинформировал 21 июня «Интерфакс».

Ивана Бомбергера задержали 24 октября 2018 года вместе с директором сочинского департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимиром Маловым и главой городского "Водоканала" Сергеем Винарским. В апреля суд в Москве принял решение отпустить Бомбергера на свободу после шести месяцев ареста.

Администрация Краснодарского края отчиталась, что ранее просроченное строительство двух пристроек по 400 мест к школам №15 и 82 должно завершиться в срок. «Исходя из той информации, что у меня есть, (администрация Сочи) успеет ввести пристройки к школам к 1 сентября, там достаточно высокая готовность», – процитировала 24 июня вице-губернатора региона Андрея Алексеенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

В школах №№ 15 и 82 и детском саду № 7 корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили строительство пристроек к существующим зданиям учреждений.

В этом году власти Сочи хотели завершить строительство детского сада №7 в Хосте и двух школ: гимназии № 15 в микрорайоне Макаренко и школы № 82 в поселке Дагомысе. "Школы и детские сады должны быть готовы к сентябрю. Такое поручение я дал своему заместителю в самом начале строительства. Вот эта работа была выполнена не в срок. И за это я буду наказывать", - объяснил мэр Сочи Анатолий Пахомова увольнение Павла Терехова.

Проблема нехватки мест в школах и садах Сочи решается строительством пристроек

Вопрос строительства образовательных учреждений связан с нехваткой мест в детских садах и школах, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» управления образования и науки мэрии Сочи. «Вопрос решается за счет пристроек к имеющимся школам и детским садам», - пояснила начальник управления Ольга Медведева, добавив, что в мэрии озадачены увеличением количества мест в детских садах и в школах.

«За последние годы (в Сочи) построено восемь школ, 30 детских садов и пристроек к ним», - говорилось в сообщении сочинской администрации 21 июня.

Информация, размещенная на сайтах школ и детских садов в Сочи, подтверждает проблему с дефицитом мест на 2019 год, сообщил корреспондент «Кавказского узла», проанализировавший сайты образовательных учреждений города.

«Дошкольное учреждение № 7 укомплектовано полностью. В детском саду вакантных мест для приема и перевода нет», - говорится на сайте сочинского детского сада №7, где вскоре должна быть построена пристройка.

Численность воспитанников детского сада №7 критическая и составляет 175 человек, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» педагог садика №7. «Ввиду застройки Хостинского района (Сочи) у нас (возникла) проблема с местами (в детском саду)», - сообщила педагог.

Жители Сочи пожаловались на трудности с поступлением в образовательные учреждения

Нехватку мест в детских садах Сочи подтвердили корреспонденту «Кавказского узла» местные жители. Ольга Фомина отдала своего 4-летнего ребенка в коммерческий детский сад, потому что «в муниципальном садике сразу отказали, и даже в коммерческий садик была очередь». «Очередь такая огромная, что ребенок у меня пойдет в школу, но (место) в садике не получит», – отметила жительница микрорайона Мамайка.

Приехавшая из Московской области в Сочи выпускница школы № 7 Ирина рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее не хотели брать в школу, а младшую сестру так и не удалось устроить в муниципальный садик. «Меня с трудом взяли в школу № 7. Сначала отказывали из-за нехватки мест, мама писала жалобы. А моей младшей сестре места в детском саду так и не нашлось. Мама отдала ее в коммерческий детский сад - ей надо работать», - рассказала Ирина.

В связи с большим количеством учеников в школах пострадало качество образования, заявили корреспонденту «Кавказского узла» сочинские выпускники. «Нас в классе было до 50 человек. Когда такое большое количество учеников, то о каком качественном образовании может идти речь? Я хотел поступать в этом году на юридический (факультет), но вряд ли получится. Придется брать репетитора и заниматься самостоятельно», - отметил выпускник школы № 15 Николай.

Дефицит мест в школах и детских садах связан с ростом жилого строительства

За последнее время в Сочи было построено много жилых домов, что увеличило количество детей, заявила другая выпускница школы №24 Светлана. «Нам пришлось потесниться. У нас в классе было 40 человек. Из них только 20 человек - (коренные) жители, остальные - переехавшие в Сочи», - рассказала Светлана.

Одна из учителей сочинской школы №24 подтвердила, что в учреждении также имеется «переизбыток детей». «(У школы) была возведена пристройка еще десять лет назад, но и этого уже мало», - рассказала педагог, добавив, что проблема нехватки мест в образовательных учреждения курорта связана с большим потоком приезжих на постоянное место жительство.

Количество проживающих в Сочи растет, а новых образовательных учреждений в городе не строят, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» заместитель руководителя территориального общественного самоуправления (ТОС) «Гагаринский» Сергей Титов. «Наш ТОС один из больших в городе. За последние 10 лет ввиду строительства население увеличилось почти на 10 тысяч человек. Сейчас нас 35 тысяч человек. При этом всего три школы - №№ 7, 23 и 24, более десяти муниципальных детских садов и столько же коммерческих. Но на всех уже не хватает ни школ, ни детских садов», - сообщил Титов, добавив, что в последнее время образовательные учреждения в их районе не строятся.

«Строятся только пристройки к существующим, как в детских садах № 45 и № 47», - отметил Титов.

Проблему нехватки мест в образовательных учреждениях в связи с ростом строительства жилых домов отметил и активист из ТОСа «Мамайка» Сергей Бернасовский. «У нас за 10 лет население тоже увеличилось на 10 тысяч человек. Построено 140 новых многоквартирных домов", - рассказал активист, уточнив, что уже обращался к городским властям с вопросами строительства новых образовательных учреждений для детей.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» сочинцы выступили против возведения пристроек к школам и детсадам, поскольку в связи с этим вырубаются зеленые насаждения на территориях школ и садов. «Лучше бы не (сносили) детские сады, которые были в Сочи, и не надо было бы строить пристройки», - сказала жительница ТОС «Завокзальный» Ирина Валобуева.

Валобуева напомнила, что под многоквартирный дом в их районе был снесен детский сад и вырублены все деревья, а сейчас на этой территории возведен «недострой».

В июне 2012 года около 50 жителей Сочи приняли участие в акции протеста на месте снесенного детского сада и уничтоженной парковой зоны. Участники схода выразили свое возмущение тем, что новый детский сад предполагается разместить в многоэтажном доме. "Разве можно встраивать детские сады в жилые дома? Почему коммерсанты должны отнимать у детей территорию, свежий воздух, здоровье под коммерческие стройки? Кому нужен такой садик, где некуда даже выйти?", - заявил Ирина Белоус.

Активистка ТОСа «Донской» Ольга рассказала, что детский сад городского мясокомбината в районе был разрушен. «Разрушение детских садов и приток новых сочинцев - вот и все проблемы», - отметила женщина.

О заброшенном детском саде вспомнили и жители ТОСа «Малый Ахун», которые рассказали корреспонденту «Кавказского узла» о новых жилых домах, о новых сочинцах с детьми, также сообщили, что в районе нет детского садика и школы.