Строительство дома. Фото Елены Синеок, Юга.ру

26 июня 2019, 15:21

Застройщик в Ростове арестован за хищение 113 миллионов

Глава стройфирмы в Ростове-на-Дону подозревается в том, что получил деньги на строительство многоэтажки, но дом так и не построил, сообщили сегодня в МВД. Застройщик заключен под стражу.

По версии следствия, председатель одной из строительных фирм Ростова-на-Дону заключил договор с физическим лицом на строительство многоквартирного жилого дома в Новочеркасске Ростовской области. Заказчик заплатил подозреваемому 113 миллионов рублей, однако последний так и не построил дом, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ростовского управления МВД.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), отмечает ведомство. Максимальная санкция по данной статье – 10 лет заключения

Суд арестовал подозреваемого, информирует сегодня «Коммерсант».

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 июня Ростовский облсуд подтвердил приговор генерального директора "Донской строительной компании" Валерия Бессмертного, осужденного на пять лет и пять месяцев  колонии по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. По версии следствия, Бессмертный с 2013 по 2015 год был причастен к хищению 111 миллионов рублей участников долевого строительства. 

Примечание:

"Продлен арест обвиняемым в обмане 1500 ростовских дольщиков", "Дольщики на митинге в Ростове-на-Дону заявили о неготовности властей к диалогу", "Обманутые дольщики в Ростове-на-Дону провели акцию в виде флэшмоба". 

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