Суд подтвердил приговор азовскому депутату по делу о присвоении денег дольщиков

20 июня 2019, 21:45

Ростовский областной суд оставил в силе приговор гендиректору "Донской строительной компании" Валерию Бессмертному, осужденному по делу о хищении 111 миллионов рублей дольщиков.

Как писал "Кавказский узел", суд в Азове приговорил генерального директора "Донской строительной компании" Валерия Бессмертного к пяти годам и пяти месяцам исправительной колонии по делу о мошенничестве со средствами дольщиков, сообщила 6 марта прокуратура Ростовской области. Бессмертный не согласился с приговором, и обжаловал его.

По версии следствия, генеральный директор строительной фирмы ООО "Донская строительная компания" (ДСК) Валерий Бессмертный в период с 2013 по 2015 год был причастен к хищению 111 миллионов рублей участников долевого строительства.

Рассмотрение жалобы Валерия Бессмертного состоялось 19 июня. "Приговор Азовского городского суда был оставлен без изменения", - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Ростовского облсуда.

Компания осужденного взялась строить многоквартирный дом в Азове по улице Инзенской, 13Б. Застройщик обещал, что заселение произойдет в 2015 году, однако дом до сих пор не достроен. По решению Ростовского арбитражного суда 18 февраля ДСК была объявлена банкротом, проинформировал 6 марта Donday.ru.

По данным системы СПАРК, ООО "Донская строительная компания" зарегистрирована в Ростовской области в 2006 году. Директором фирмы на данный момент является Андрей Долженко. Валерий Бессмертный — единственный собственник ДСК, указано на сайте РБК.

Валерий Бессмертный являлся депутатом городской думы Азова и состоял в рядах партии "Единая Россия". 29 мая Азовская гордума лишила Бессмертного статуса депутата, сообщил "Ёрш. Азов".

Комментариями Валерия Бессмертного либо его представителей относительно решения суда второй инстанции "Кавказский узел" не располагает.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.