Экономисты предупредили об инфляции после повышения зарплат в Азербайджане

24 июня 2019, 19:06

В Азербайджане с 1 сентября будут повышены минимальная заработная плата и оклады бюджетникам. Эти меры спровоцируют скачок инфляции, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", повышение заплат бюджетников в Азербайджане уже проводилось 1 марта 2019 года. Тогда минимальный размер оплаты труда вырос почти на 40 процентов - до 180 манатов ( 105,6 доллара США) вместо 130.

Зарплаты бюджетников вырастут с сентября на 40%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 июня подписал распоряжение об определении минимальной заработной платы (МЗП). Согласно документу, опубликованному на сайте президента, с 1 сентября 2019 года минимальная заработная плата в Азербайджане составит 250 манатов (147 долларов США). Государство готово потратить на эти цели 0,5 млрд. манатов (293,3 млрд долларов США). B настоящее время минимальная месячная зарплата составляет 180 манатов (105 долларов).

Глава государства также подписал распоряжения о повышении с 1 сентября на 40% зарплат сотрудников ряда структур, финансируемых из госбюджета. B частности, повышение предусмотрено для сотрудников президиума и аппарата национальной Академии Наук, "Национальной Энциклопедии Азербайджана», государственных архивов Азербайджана, сотрудников госфондов и аппаратов межведомственных комиссий.

Кроме того, на 40% повысятся зарплаты тех сотрудников государственных органов, в том числе силовых ведомств, финансируемых из государственного бюджета, которые не являются военнослужащими и госслужащими.

Повышение МЗП на 40%, до размера 250 манатов, коснется не только 350 тысяч работников частного сектора, но и 600 служащих, оплачиваемых из государственного бюджета по Единому тарифному плану, заявил 19 июня на пресс-конференции исполнительный директор Центра анализа и коммуникаций экономических реформ при администрации президента Вюсал Гасымлы.

В общей сложности, согласно распоряжениям президента от 18 июня о повышении зарплат, улучшится финансовое состояние более двух миллионов человек, работающих как в государственных органах, так и в частном секторе, сообщило со ссылкой на выступление Гасымлы агентство "Тренд".

Эксперты указали на риски существенного повышения зарплат для бюджета

Глава Центра Республиканских исследований, он же исполнительный секретарь партии "Республиканская альтернатива", Натиг Джафарли в целом позитивно оценил повышение МЗП и зарплат работников бюджетной сферы, но он указал на риск новой девальвациии маната и инфляции в результате принятых властями мер.

"Повышение МЗП и зарплат большой группы работников бюджетной сферы, конечно, радует. Наверное, вслед за этим повысят и пенсию. Однако у нас экономика паразитирующая, она построена на нефтегазовом факторе и не создает добавленную стоимость. 91,2 процента экспорта составляют энергоресурсы. Валюту приносят практически только природные ресурсы. В такой ситуации, чтобы выполнить бюджетные обязательства, правительству надо будет увеличить выручку от продажи валюты. А это означает, что надо будет понизить курс маната. Сегодня 1 доллар равен 1,7 манатам. Боюсь, что осенью 1 доллар может подорожать до 2 манатов. Кроме того, вброс большой денежной массы в оборот спровоцирует значительный рост инфляции", - сказал Натиг Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, вместе с повышением МЗП увеличится и размер обязательных платежей в госфонд соцзащиты от индивидуальных предпринимателей. Он повысится с нынешних 36 манатов (21 долларов) до 50 манатов (30 долларов) в месяц.

"Таким образом, для указанной категории, а это примерно около 400 тысяч человек, платежи в госфонд с начала года увеличатся почти вдвое. Еще в январе-феврале минимальная зарплата составляла 130 манатов (76 долларов), а размер платежей в госфонд 26 манатов (15 долларов)", - сказал Джафарли.

Он считает, что о реальном росте материального благополучия можно будет говорить в случае полной либерализации и диверсификации, развитии не связанных с нефтью секторов экономики, увеличении экспорта не-нефтяных товаров.

"Должна быть честная конкуренция, изобилие товаров, снижение или сдерживание цен на них. Только в таком случае, повышение зарплат улучшит реальное материальное положение население. В противном случае, разницу от повышения будет поглощать инфляция", - полагает эксперт.

Бывший депутат парламента страны, предприниматель Назим Бейдемирли также считает, что повышение зарплат приведет к скачку инфляции.

"Повышение зарплат не основывается на значительном увеличении сбора налогов. Налоговая реформа началась только в этом году, и ее результаты будут не ранее чем через три года. Если нет роста добавленной стоимости, повышение зарплат за счет нефтяных доходов спровоцирует новый виток инфляции", - сказал Назим Бейдемирли корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, сроком на 7 лет полностью освобождены от подоходного налога наемные работники в частном секторе во всех отраслях промышленности, кроме нефтегазовой. Но зарплату более 8 тысяч манатов (около 4,7 тысячи долларов) обложили подоходным налогом в 14%, тогда как ранее зарплата свыше 2,5 тысячи манатов облагалась налогом в 25%. При этом вырасли обязательные платежи работников в Государственный фонд социальной защиты (Пенсионный фонд). Вместо нынешних обязательных 3% от своей зарплаты платы работника в фонд и еще 22% оплаченных за него работодателем те, чьи оклады превышают 200 манатов (118 долларов), платят по формуле 6 манатов (3,5 доллара) + 10% от суммы, превышающей 200 манатов, а работодатель выплачивает еще 44 маната (25 долларов) + 15% от суммы, превышающей 200 манатов.

По мнению председателя экономической комиссии Партии Народного фронта Азербайджана Немата Алиева, повышение зарплат, хоть и на 40 процентов, не сильно улучшит материальное положение населения.

"Речь идет о тех категориях бюджетников, чьи зарплаты очень низкие – архивные работники, чиновники низшего звена, сотрудники академической сферы", - сказал Немат Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Повышение же МЗП,как полагает Алиев, "подтверждает слабость социально-экономической политики властей". "Когда в марте МЗП была повышена до 180 манатов, это коснулось 600 тысяч человек. Теперь говорят, что повышение МЗП коснется 950 тыс. человек. Это примерно 60% всех официально работающих в стране. То есть 60% официально работающих, вынуждены жить на минимальную зарплату. Этой суммы не хватит даже на лечение, если человек попадет в больницу. Даже после нового повышения средняя зарплата в Азербайджане будет меньше 400 долларов, чего меньше чем в целом ряде стран постсоветского пространства", - заключил Алиев.