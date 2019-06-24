24 июня 2019, 12:08

Апелляционный суд в Тбилиси освободил 13 задержанных на митингах

Тбилисский апелляционный суд удовлетворил жалобы 13 из 16 задержанных на митингах в столице Грузии. Протестующие были арестованы на 12 суток.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 21 июня силовики разогнали акцию протеста, начатую вечером 20 июня у здания парламента Грузии в Тбилиси. По оценкам Минздрава были госпитализированы 240 человек. МВД сообщало о 305 задержанных, более 120 из них подверглись административным арестам. Вечером 23 июня протестующие возобновили акцию у парламента Грузии, перекрыв проспект Руставели в центре Тбилиси.

Протесты в Грузии начались после инцидента на заседании ассамблеи, которое проходило в здании парламента 20 июня, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Часть депутатов выразили свое возмущение, объявив о процедуре импичмента председателя парламента. Депутаты также потребовали выгнать из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Протест парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. Российская делегация решила покинуть Грузию, но акции протеста продолжались несколько дней.

Тбилисский апелляционный суд рассмотрел 13 жалоб от арестованных на 12 суток участников протестной акции в столице Грузии и удовлетворил их, отпустив активистов на свободу. Слушание еще по одному делу было отложено, одному человеку вместо 12 суток дали пять, а еще одну жалобу апелляционный суд отказался брать в производство, сообщила сегодня ТАСС представитель пресс-службы суда Мако Боцвадзе.

По ее словам, на рассмотрение суда находятся еще 12 жалоб.

Освобождение задержанных является одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые выступления у здания парламента в Тбилиси.

Представители грузинской оппозиции сегодня приветствовали решение партии власти о проведении выборов в парламент Грузии в 2020 году по пропорциональной системе и выход на свободу части арестованных, но активисты намерены добиваться от властей выполнения всех требований, заявила сегодня одна из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Елена Хоштария, передает "Интерфакс".

На брифинге в Тбилиси она отметила, что общественность одержала победу над властями, которые "отступили и приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе", добавляет агентство.

Напомним, по данным Центра неотложной помощи и координации на утро 23 июня, на стационарном лечении в Тбилиси остаются 28 пострадавших.

Примечание:

"Грузинские кинотеатры отказались от фильмов на русском языке", "Задержанный с "коктейлями Молотова" арестован в Тбилиси", "Туроператоры оценили ущерб от запрета авиасообщения России с Грузией". 

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