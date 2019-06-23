Протестующие перекрыли проспект Руставели в центре в Тбилиси

23 июня 2019, 21:53

Участники акции протеста разместили у входа в парламент Грузии баннер с требованиями к властям, одним из которых является отставка главы МВД Георгия Гахария. Вскоре после начала акции протестующие перекрыли проспект Руставели.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 июня силовики разогнали акцию протеста, начатую вечером 20 июня у здания парламента Грузии. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, среди которых оказались и сотрудники СМИ. По данным МВД, 305 участников акции были задержаны, более 120 из них получили административные аресты. Вечером 22 июня участники протестов возобновили акцию протеста у парламента Грузии. По завершении митинга у парламента протестующие направились к центральному офису правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение". Во время шествия участники акции протеста выдвинули ультиматум лидеру "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили.

На заседании парламентской ассамблеи, которое проходило в здании парламента 20 июня, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, и они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента. Депутаты также потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Протест парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. Российская делегация решила покинуть Грузию, однако протест продолжился.

Митингующие сегодня в 20.00 (19.00 мск) продолжили акцию протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, озвучив ранее выдвинутые властям требования, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир телекомпании "Рустави-2".

"Требования неизменны: выборы будут проходить по пропорциональной системе, министр внутренних дел Георгий Гахария должен быть немедленно уволен с должности министра, задержанные активисты освобождены, правоохранители, которые превысили свои полномочия, должны быть адекватно наказаны", - заявил один из участников акции Миша Мшвилдадзе (перевод "Кавказского узла").

Во время выступлений некоторые протестующие заявили, что правоохранительные органы нарушили инструкции по применению резиновых пуль - полицейские должны были стрелять не в людей, а им под ноги. Также, по данным протестующих, спецназ применил пули, предназначенные для крупных животных, в частности, для медведей.

Во время разгона акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси 21 июня пострадал корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов. Он получил ранение в голову резиновой пулей. По словам журналиста, травма не тяжелая, однако он был госпитализирован. Генеральная инспекция МВД "начала следствие по факту превышения полномочий сотрудниками ведомства в отношении журналистов", заявило 22 июня МВД Грузии.

Вскоре после начала акции ее участники перекрыли движение на проспекте Рустави, разместившись на проезжей части. При этом количество протестующих у парламента Грузии уменьшилось в сравнении с предыдущими днями, передает корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, по данным Центра неотложной помощи и координации на утро 23 июня, на стационарном лечении в Тбилиси остаются 28 пострадавших.