Представители пяти партий вошли в новый состав парламента Южной Осетии

20 июня 2019, 14:31

Места в парламенте получили представители партий «Единая Осетия», «Ныхас», «Единство народа», а также Народной и Коммунистической партий, озвучил 19 июня итоги выборов ЦИК Южной Осетии. Спикером обновленного парламента сегодня избран бывший глава МЧС Алан Тадтаев.

Как информировал "Кавказский узел", в Южной Осетии 9 июня прошли выборы в парламент, организованные по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, то есть с участием самовыдвиженцев. Центризбирком республики признал выборы состоявшимися. После подсчета свыше 95% протоколов избиркомов в ЦИК республики заявили о прохождении в парламент нового созыва четырех партий, тогда как коммунисты балансировали вблизи семипроцентного барьера.

США не признали легитимность парламентских выборов в Южной Осетии, а также их итоги, заявила 11 июня представитель госдепартамента Морган Ортагус. Ранее, 10 июня, МИД Азербайджана заявило о непризнании выборов в югоосетинский парламент, расценив проведение голосования "как грубое нарушение норм международного права".

На первом заседании седьмого созыва парламента Южной Осетии сегодня были избраны спикер, вице-спикер, а также главы парламентских комитетов. Спикером законодательного органа власти республики был избран бывший глава МЧС, лидер партии "Единая Осетия" Алан Тадтаев, за него проголосовало 25 депутатов, со ссылкой на председателя мандатной комиссии Амирана Дьяконова сообщает сегодня ИА «Рес». По данным агентства, на пост главы парламента также была предложена кандидатура от партии "Ныхас" - Зита Бесаева, за которую проголосовало пять депутатов.

"Буду стараться делать все, чтобы депутатский корпус работал консолидировано. Готов к конструктивной работе со всеми фракциями", - заявил Алан Тадтаев после своего избрания.

Алан Тадтаев - лидер партии власти "Единая Осетия", сменивший на этом ее основателя Анатолия Бибилова после избрания последнего президентом республики в апреле 2017 года. В мае 2017 года Тадтаев был назначен министром ЧС Южной Осетии, с должности которого 14 июня этого года был освобожден в связи с избранием депутатом парламента, сообщает сегодня ТАСС.

Первым вице-спикером парламента Южной Осетии избран бывший спикер парламента Петр Гассиев, член партии "Единая Осетия". За него проголосовало 26 депутатов, отмечает агентство.

ЦИК Южной Осетии озвучил окончательные итоги выборов в парламент. Большинство депутатских мандатов в новом парламенте достались партии "Единая Осетия" – она получила семь мандатов по партийному списку, еще семь принадлежит партийцам, победившим в одномандатных округах. На втором месте оказалась Народная партия, получившая четыре депутатских места по партийному и списку и одно – по одномандатному округу. Четыре мандата у партии "Ныхас", один из которых – одномандатник, "Единство народа" получила три места в парламенте, один из которых также одномандатник. У Коммунистической партии – по одному место от партийного списка и одномандатного округа, со ссылкой на главу ЦИК Южной Осетии Беллу Плиеву сообщил 19 июня «Спутник-Абхазия».

По данным издания, оставшиеся шесть депутатских мандатов получили самостоятельные кандидаты, которые пока не заявили о поддержке какой-либо партии. В новом созыве парламента 31 мужчин и три женщины, 28 депутатов с высшим образованием, семь депутатов избирались повторно.

Напомним, что представители партии "Ныхас" в день голосования заявили о подкупе избирателей возле участков в консульстве Южной Осетии во Владикавказе. Момент передачи денег попал на видео. Однако генпрокурор Южной Осетии заявил, что проверять информацию о подкупе на участке во Владикавказе будут правоохранительные органы России, при этом на видеозаписи "вопиющего нарушения избирательных прав" не видно. Помимо этого, 10 июня очевидцы рассказали о перестрелке в Цхинвале с участием кандидатов в депутаты парламента. По данным полиции, в результате инцидента госпитализирован человек.

Новости о выборах в Южной Осетии собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".