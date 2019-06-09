09 июня 2019, 20:16

Генпрокурор Южной Осетии прокомментировал видео с подкупом избирателей

Проверять информацию о подкупе на участке во Владикавказе будут российские правоохранительные органы, но на видеозаписи «вопиющего нарушения избирательных прав» не видно, заявил генпрокурор Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", представители партии "Ныхас" заявили о подкупе избирателей возле избирательных участков в консульстве Южной Осетии во Владикавказе. По информации партии, избирателям давали деньги за голосование в пользу одной из партий на выборах в югоосетинский парламент. Момент передачи денег попал на видео.

Сегодняшние выборы в парламент впервые за долгое время организованы по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Голосование было организовано на 77 участках в 17 округах. На территории Южной Осетии открыты 73 участка, один действует в Москве, один в Сухуме, еще два - на территории консульства в Северной Осетии. 

Проверку сообщения о подкупе южноосетинских избирателей во Владикавказе будут проводить российские правоохранительные органы, поскольку речь идет о нарушении на участке за пределами Южной Осетии, сообщил генпрокурор республики Урузмаг Джагаев на брифинге в пресс-центре ЦИК Южной Осетии. 

«На основании договора с российскими коллегами о взаимопомощи мы направим имеющиеся материалы в генпрокуратуру РФ. Более предметно можно будет говорить уже по итогам проведенной проверки», - пояснил генпрокурор.

Джагаев добавил, что просмотрел видеозапись, приложенную к заявлению о подкупе, но «не увидел вопиющего нарушения». "Перечисленные нарушения касаются статьи 44 закона об основных гарантиях избирательных прав, а также статьи 88 закона о выборах депутатов парламент Южной Осетии. Данное заявление нами принято. Мы просмотрели видеоматериалы, и я не увидел вопиющего нарушения прав избирателей", - сказал генпрокурор.

На видео видны несколько мужчин, которые сидят в палатке, и один из них передает другому деньги. Между ними при этом происходит диалог. "Это твой, он шестой в бюллетене. Иди, работаем", - говорит человек, передавший деньги. "Давайте я тоже отдам голос за тысячу рублей", - говорит человек за кадром. "Это мой родственник, я ему просто дал эти деньги", - объясняет мужчина.

Член комиссии отметила активность избирателей

Представители участковых избирательных комиссий в Южной Осетии отмечали сегодня высокую активность избирателей. «Люди идут очень активно, выстроилась очередь. Представители кандидатов и участковой комиссии даже воду выпить не могут, постоянно руки заняты», - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сегодня днем председатель комиссии на участке №17 в цхинвальской школе №5 Мадина Туаева.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на избирательном участке №15. «Система выборов у нас другая в этот раз, и очень хотелось бы увидеть, как все это произойдет. Понятно, выбор за избирателями. Они определят сегодня каким будет новый парламент», - сказал Бибилов журналистам.

Он также подчеркнул, что возможность фальсификации итогов голосования исключена - система голосования, где каждый представитель кандидата и политической партии проставляет на обратной стороне бюллетеня свою подпись, предполагает полную прозрачность. 

За ходом выборов в Южной Осетии наблюдала российская делегация, состоящая из членов Совета Федерации. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что все организованно на высшем уровне.

«Мы бывали на выборах и президента республики, и уже тогда отмечали, что выборы проходили на высоком уровне. Не было нарушений и на президентских выборах, не зафиксированы они и в этот раз», - сказал Цеков на брифинге в пресс-центре ЦИК Южной Осетии.

На 17 мест в парламенте Южной Осетии претендуют 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 - выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендуют 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий. Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает". 

Примечание:

"Сотрудничество с Россией названо целью нового главы генштаба Абхазии", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии", "НАТО отказалось признать выборы в Южной Осетии".

Автор: Анна Джиоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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