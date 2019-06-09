Партия "Ныхас" сообщила о подкупе избирателей во Владикавказе

09 июня 2019, 19:28

Возле избирательных участков в консульстве Южной Осетии во Владикавказе избирателям давали деньги за голосование в пользу одной из партий на выборах в югоосетинский парламент, заявили представители партии "Ныхас".

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии сегодня проходит голосование на парламентских выборах. Эти выборы впервые за долгое время организованы по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Голосование проходит на 77 участках в 17 округах. На территории Южной Осетии открыты 73 участка, один действует в Москве, один в Сухуме, еще два - на территории консульства в Северной Осетии. К полудню явка избирателей составляла 22,55%.

На 17 мест в парламенте Южной Осетии претендуют 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 - выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендуют 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий.

Заявления о подкупе избирателей партия "Ныхас" направила в ЦИК Южной Осетии и генеральному прокурору республики Урузмагу Джагаеву. Согласно этим заявлениям "Ныхас", копии которых есть в распоряжении "Кавказского узла", подкуп в палатке, установленной близ участка, ведет начальник избирательного штаба одной из партий.

Подкуп избирателей является основанием для отмены итогов голосования, подчеркивается в заявлениях. Вместе с заявлениями представители партии "Ныхас" направили генпрокурору и Центризбиркому видеозапись, на которой, по данным заявителей, зафиксирован момент передачи денег.

На этой видеозаписи, опубликованной также в хронике пользователя Роберта Гарда в Facebook, видны несколько мужчин, которые сидят в палатке, и один из них передает другому деньги. Между ними при этом происходит диалог. "Это твой, он шестой в бюллетене. Иди, работаем", - говорит человек, передавший деньги.

"Давайте я тоже отдам голос за тысячу рублей", - говорит человек за кадром. "Это мой родственник, я ему просто дал эти деньги", - объясняет мужчина. "И ты потому ему дал деньги?", - спрашивает голос за кадром, и мужчина отвечает утвердительно. На видео также звучит фраза: "Это мой родственник, хочу миллион ему дам, и что?". "Ну,разве что родственник, а так, разве это правильно?" - слышен другой голос за кадром. Разговор перевел с осетинского корреспондент "Кавказского узла".

В течение четырех часов после публикации видео набрало 731 просмотр. По состоянию на 19.42 мск запись перепостили девять человек.

Генпрокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев подтвердил на брифинге в пресс-центре ЦИК Южной Осетии, что получил сообщение о подкупе. По его информации, партии «Ныхас» и «Отечество» заявили нарушениях на избирательном участке в Северной Осетии. "Идет проверка информации поступившей от двух политических партий, о якобы воспрепятствовании избирателям в волеизъявлении и якобы подкупе избирателей" , - сказал Джагаев, передает корреспондент "Кавказского узла".

Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".