Коммунисты балансируют на грани прохождения в парламент Южной Осетии

11 июня 2019, 05:04

Центризбирком Южной Осетии завершил подсчет свыше 95% протоколов избирательных комиссий на фоне жалоб со стороны оппозиции. В парламент республики уверенно проходят четыре партии, тогда как коммунисты балансируют вблизи семипроцентного барьера.

Как информировал "Кавказский узел", в Южной Осетии 9 июня прошли выборы в парламент, организованные по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, то есть с участием самовыдвиженцев. Центризбирком республики признал выборы состоявшимися. На 17 мест в парламенте по одномандатным округам претендовали 60 выдвиженцев от партий и 39 самовыдвиженцев. На другие 17 мандатов претендовали 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий. Предварительные подсчеты ЦИК показали, что 19 из 34 мест в парламенте республики получила партия "Единая Осетия".

Представители партии "Ныхас" в день голосования заявили о подкупе избирателей возле участков в консульстве Южной Осетии во Владикавказе. По сообщению партии, избирателям в палатке давали деньги за голосование в пользу одной из политических сил. Момент передачи денег попал на видео. Однако генпрокурор Южной Осетии заявил, что проверять информацию о подкупе на участке во Владикавказе будут правоохранительные органы России, при этом на видеозаписи "вопиющего нарушения избирательных прав" не видно. Помимо этого, 10 июня очевидцы рассказали о перестрелке в Цхинвале с участием кандидатов в депутаты парламента. По данным полиции, в результате инцидента госпитализирован человек.

По результатам обработки более 95% протоколов избирательных комиссий партия "Единая Осетия" набрала 34,96% голосов избирателей, на втором месте "Народная партия" с 21,8% голосов, на третьем "Ныхас" с 14,37%, далее следуют "Единство народа" с 12,96% и "Коммунистическая партия Республики Южная Осетия" с 7,29%. Партии "Фыдыбаста" и "Единство" не приблизились к семипроцентному барьеру прохождения в парламент, набрав 3,2% и 2,83% голосов соответственно, сообщается 10 июня на сайте ЦИК Южной Осетии.

Против всех республиканских списков кандидатов свои голоса отдали 2,6% избирателей, уточнили в Центризбиркоме.

Общая явка избирателей на парламентских выборах превысила 65%, уточняет со ссылкой на ЦИК "Sputnik-Южная Осетия".

США не признали выборы

США не признают легитимность парламентских выборов в Южной Осетии, а также их итоги, заявила представитель госдепартамента Морган Ортагус. "США подчеркивают нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в соответствии с международными признанными границами", - цитирует сегодня, 11 июня, слова Ортагус "Интерфакс".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справочном материале о "Пятидневной войне" 2008 года, размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Ранее министерство иностранных дел Азербайджана заявило о непризнании выборов в югоосетинский парламент, расценив проведение голосования "как грубое нарушение норм международного права".

Новости о выборах в Южной Осетии собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".