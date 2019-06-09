Данные о результатах голосования на парламентских выборах в Южной Осетии. 9 июня 2019 года. Фото Анны Джиоевой для "Кавказского узла"

09 июня 2019, 20:45

ЦИК признал выборы в парламент Южной Осетии состоявшимися

Голосование на всех избирательных участках в Южной Осетии и за пределами республики завершено, выборы в парламент Южной Осетии состоялись, сообщил ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии сегодня состоялось голосование на парламентских выборах, которые впервые за долгое время организованы по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Голосование проходило на 77 участках в 17 округах. На территории Южной Осетии открыты 73 участка, один действовал в Москве, один в Сухуме, еще два - на территории консульства в Северной Осетии.

На 17 мест в парламенте Южной Осетии претендуют 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 - выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендуют 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий.

По состоянию на 19.00 мск явка избирателей на выборах составила более 60%, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава ЦИК Южной Осетии Белла Плиева.

"Выборы в парламент Южной Осетии состоялись", - сказала она. 

Все избирательные участки закрылись в 20.00 по московскому времени. "Теперь участковые комиссии приступят к подсчету голосов", - проинформировала член ЦИК Марина Цховребова.

Предварительные результаты выборов будут известные в 23.00 мск, а окончательные итоги огласят в течение пяти дней после голосования, добавила Цховребова. 

Порог явки на выборах в парламент Южной Осетии составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов. Правом голоса обладают граждане республики, достигшие 18-летнего возраста, сообщил "Кавказский узел". 

Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".

Примечание:

"Явка на выборах в Южной Осетии составила 22,55%", "Партия "Ныхас" сообщила о подкупе избирателей во Владикавказе", "НАТО отказалось признать выборы в Южной Осетии"

Автор: Анна Джиоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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