ЦИК признал выборы в парламент Южной Осетии состоявшимися

09 июня 2019, 20:45

Голосование на всех избирательных участках в Южной Осетии и за пределами республики завершено, выборы в парламент Южной Осетии состоялись, сообщил ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии сегодня состоялось голосование на парламентских выборах, которые впервые за долгое время организованы по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Голосование проходило на 77 участках в 17 округах. На территории Южной Осетии открыты 73 участка, один действовал в Москве, один в Сухуме, еще два - на территории консульства в Северной Осетии.

На 17 мест в парламенте Южной Осетии претендуют 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 - выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендуют 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий.

По состоянию на 19.00 мск явка избирателей на выборах составила более 60%, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава ЦИК Южной Осетии Белла Плиева.

"Выборы в парламент Южной Осетии состоялись", - сказала она.

Все избирательные участки закрылись в 20.00 по московскому времени. "Теперь участковые комиссии приступят к подсчету голосов", - проинформировала член ЦИК Марина Цховребова.

Предварительные результаты выборов будут известные в 23.00 мск, а окончательные итоги огласят в течение пяти дней после голосования, добавила Цховребова.

Порог явки на выборах в парламент Южной Осетии составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов. Правом голоса обладают граждане республики, достигшие 18-летнего возраста, сообщил "Кавказский узел".

Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".