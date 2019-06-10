Партия власти лидирует в Южной Осетии после подсчета 60% голосов

10 июня 2019, 15:48

Предварительные подсчеты ЦИК Южной Осетии показали, что 19 из 34 мест в парламенте республики получила партия "Единая Осетия". В парламент также проходят представители коммунистов, "Народной партии", "Единства народа" и "Ныхас". Зарубежные наблюдатели отметили демократичность и прозрачность прошедшего голосования.

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии 9 июня прошли выборы в парламент, организованные по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. На территории Южной Осетии были открыты 73 участка, один действовал в Москве, один в Сухуме, еще два - на территории консульства во Владикавказе. ЦИК Южной Осетии признал выборы состоявшимися.

На 17 мест в парламенте Южной Осетии претендовали 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 - выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендовали 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий.

По результатам обработки 13 623 бюллетеней, что составляет более 60% от всех бюллетеней, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Южной Осетии огласила предварительные итоги. Лидером голосования стала партия "Единая Осетия", набравшая 37,26% голосов и получившая предварительно 19 из 34 мест в парламенте вместе с одномандатниками от партии. Также в парламент проходят представители от "Народной партии", набравшей 23,47% голосов, партии "Ныхас" с 17,56% голосами, партии "Единство народа" с 14,51% и Коммунистической партии - 8,27% голосов. Партия "Фыдыбаста", по предварительным данным, получила 3,14%, а партия "Единство"- 2,75%, против всех проголосовало 1,24% избирателей.

"Это предварительные данные. Сегодня (10 июня) в течение дня мы будем дальше обрабатывать протоколы и к вечеру подготовим более уточненную информацию", - цитирует главу Центризбиркома Южной Осетии Беллу Плиеву "Спутник-Осетия".

Явка избирателей, по предварительным результатам ЦИК, составила 65,24%, сообщает сегодня ИА "Рес".

В этом году Южная Осетия вернулась к смешанной избирательной системе выборов в парламент: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая –по одномандатным округам, сообщается на сайте ЦИК Южной Осетии. Парламент Южной Осетии состоит из одной палаты, в которую входят 34 депутата, их выбирают на пять лет.

Зарубежные наблюдатели прокомментировали выборы в Южной Осетии

Зарубежные наблюдатели отметили демократичность и прозрачность прошедшего в Южной Осетии голосования. Голосование в Южной Осетии проходило без ущемления прав политических конкурентов, считает руководитель фракции "Родина" Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян. "Выборы, за которыми мы наблюдали, оказались открытыми и транспарентными", - цитирует сегодня Товмасяна агентство.

Транспарентность волеизъявления южноосетинского народа подтвердил член Палаты депутатов Берлина, представитель фракции партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн. "Мы наблюдаем в [Южной Осетии] демократические выборы", – привела слова Линдеманна пресс-служба президента Южной Осетии на сайте главы республики 9 июня.

По данным на 15.30 мск сегодня на сайте Центризбиркома Южной Осетии нет предварительных итогов голосования на выборах, прошедших 9 июня.

Напомним, что голосование на выборах в парламент Южной Осетии на открытых во Владикавказе участках прошло при активной явке, сообщили наблюдатели. Основной проблемой, решения которой ждут от нового парламента люди, является безработица, заявили избиратели.

Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".