Наблюдатели во Владикавказе констатировали интерес к выборам в парламент Южной Осетии

09 июня 2019, 21:52

Голосование на выборах в парламент Южной Осетии на открытых во Владикавказе участках прошло при активной явке, сообщили наблюдатели. Основной проблемой, решения которой ждут от нового парламента люди, является безработица, заявили избиратели.

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии сегодня состоялось голосование на парламентских выборах, организованных по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Голосование проходило на 77 участках в 17 округах. На территории Южной Осетии были открыты 73 участка, один действовал в Москве, один в Сухуме, еще два - на территории консульства во Владикавказе. ЦИК Южной Осетии признал выборы состоявшимися.

На 17 места мест в парламенте Южной Осетии претендуют 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 - выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендуют 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий. 19 мая ЦИК республики сообщал, что всего для участия на выборах было зарегистрировано 185 кандидатов.

Подъезд к консульству Южной Осетии во Владикавказе с утра был заставлен автомобилями. У входа в административное здание правоохранители установили рамки металлоискателя, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На избирательном участке №75 в ходе голосования наблюдалась большая активность избирателей, отметила председатель участка Марина Дзагоева.

"И с детьми приходят, молодых очень много. Пока все проходит без эксцессов, все нормально", - сказала Дзагоева "Кавказскому узлу".

По ее словам, на ее участок было выделено 2 150 бюллетеней, к полудню там проголосовали 502 человека, что "является хорошим результатом".

К полудню явка на втором избирательном участке во Владикавказе №76 составила 22% от избирателей. Всего там зарегистрировано 2 200 граждан с правом голоса, сообщил председатель участка Вадим Кабулов.

В качестве наблюдателей в консульстве Южной Осетии находились депутаты Госдумы России Артур Таймазов и Валерий Газзаев, а также координатор СОРО ЛДПР Сослан Бестаев.

"Выборы проходят достаточно хорошо, в правовом поле. На 12 часов никаких заявлений со стороны представителей политических сил не было, никаких нарушений выявлено не было. Явка хорошая, положительная",- сказал Сослан Бестаев корреспонденту «Кавказского узла».

По данным Валерия Газзаева, "никаких нарушений на выборах во Владикавказе отмечено не было, все прошло в штатном режиме". При этом депутат также отметил активное голосование.

"Мы наблюдали, что народ идет, у них есть интерес, мы не видели возрастного разделения. Явка очень хорошая, даже не ожидали такого. К 12 часам проголосовали в пределах тысячи человек", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель от партии "Единая Осетия" Рудольф Тедеев.

Пришедший на голосование Заурбек Хугаев рассказал "Кавказскому узлу", что смотрел дебаты кандидатов в депутаты в социальных сетях, потому что доступа к телевидению Южной Осетии у него нет.

"Меня интересует отстаивание национальных интересов осетинского народа. Мне кажется, важно соблюдать наш суверенитет, важно дополнительно развивать связи с Россией параллельно с этим поднимать осетинскую экономику, развивать собственное производство", - сказал он.

Безработица является одной из основных проблем Южной Осетии, убеждена Зарета Дудаева.

Новый парламент должен подумать над созданием новых рабочих мест, а также обеспокоиться состоянием дорог в Южной Осетии, считает Михаил Бетеев. При этом мужчина признался, что не смотрел дебаты кандидатов из-за отсутствия телевизора.

Многие из избирателей отказывались делиться своими ожиданиями от выборов в парламент Южной Осетии.

Сегодня днем представители партии "Ныхас" заявили о подкупе избирателей возле избирательных участков в консульстве Южной Осетии во Владикавказе. По информации партии, избирателям в палатке давали деньги за голосование в пользу одной из политических сил. Момент передачи денег попал на видео. Проверять информацию о подкупе на участке во Владикавказе будут правоохранительные органы России, но на видеозаписи "вопиющего нарушения избирательных прав" не видно, заявил генпрокурор Южной Осетии.

Перед зданием консульства Южной Осетии во Владикавказе, где сегодня были открыты два избирательных участка для голосования на парламентских выборах, по состоянию на 19.30 мск находились небольшие группы сторонников кандидатов, никаких палаток замечено не было, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" дважды обошла территорию вокруг консульства Южной Осетии и не увидела палатку, о которой ранее сообщалось. На улице через дорогу от здания консульства стоит аппарат для напитков, возле которого находилось несколько человек - сторонников одного из кандидатов.

Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".