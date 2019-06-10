На избирательном участке в Южной Осетии. Фото: REUTERS/Kazbek Basayev

10 июня 2019, 16:54

Азербайджан не признал выборы в парламент Южной Осетии

МИД Азербайджана расценил проведение выборов в Южной Осетии "как грубое нарушение норм международного права".

Как сообщал "Кавказский узел", в Южной Осетии 9 июня прошли выборы в парламент, организованные по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, то есть с участием самовыдвиженцев. ЦИК Южной Осетии признал выборы состоявшимися

Министерство иностранных дел Азербайджана сегодня заявило, что не признает проведенные в Южной Осетии выборы. "МИД Азербайджана еще раз подтверждает уважение суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно-признанных границ. В этой связи МИД Азербайджана заявляет о непризнании проведенных в Южной Осетии так называемых выборов и расценивает это как грубое нарушение норм международного права", - говорится в заявлении ведомства, распространенном 10 июня.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Напомним, на 17 мест в парламенте Южной Осетии претендовали 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 - выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендовали 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий.  Предварительные подсчеты ЦИК Южной Осетии показали, что 19 из 34 мест в парламенте республики получила партия "Единая Осетия". В парламент также проходят представители коммунистов, "Народной партии", "Единства народа" и "Ныхас". Зарубежные наблюдатели отметили демократичность и прозрачность прошедшего голосования.

Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".

Примечание:

"Жители Цхинвала рассказали о перестрелке между кандидатами в депутаты", "Южная Осетия решила закрыть границу с Грузией на время выборов", "Грузинские политологи по итогам 2018 года призвали изменить формат Женевских дискуссий".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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