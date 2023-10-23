Грузия отказалась участвовать во встрече в формате "3+3" в Тегеране

23 октября 2023, 00:51

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Встреча в формате "3+3", проведение которой запланировано сегодня в Тегеране, состоится без Грузии, которая отказалась в ней участвовать до тех пор, пока Российская Федерация не выведет своих военных из Абхазии и Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", инициативой о шестистороннем формате сотрудничества (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров также поддержала эту инициативу, отметив, что создание механизма сотрудничества в формате "3+3" для стран Южного Кавказа и их соседей может повысить уровень доверия в межгосударственных отношениях. В ноябре 2021 года аналитики заявили, что создание такой платформы без урегулирования территориальных споров между Грузией и Россией в вопросе Южной Осетии и Абхазии, а также между Арменией и Азербайджаном невозможно.



Грузия не станет принимать участие во встрече в Тегеране в рамках регионального формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Российская Федерация и Турция), которая запланирована на сегодня, 23 октября. Об этом журналистами заявили в министерстве иностранных дел Грузии 22 октября, пишет "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что Грузия никогда не принимала участия во встречах в этом формате. Данной позиции страна будет придерживаться до тех пор, пока Россия не выведет войска из Абхазии и Южной Осетии.

Ранее МИД Армении подтвердил, что во встрече в формате "3+3" примет участие министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Об этом говорится на странице ведомства в соцсетях, где также сообщается, что запланированы и двусторонние встречи, пишет РИА "Новости".

Ранее о проведении встречи в формате "3+3" сообщил МИД Азербайджана. В заявлении пресс-секретаря ведомства Айханы Гаджизаде не говорится прямо, кто примет в ней участие от Азербайджана, отмечается лишь, что такая встреча состоится.

Проведение встречи прокомментировал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "в Тегеране завтра будет первая встреча лидеров формата 3+3, но без Грузии. Фактически 2+3, с участием Баку и Еревана. России, Турции и Ирана. Хорошая новость. Ничего на первой встрече не будет, стороны повторят свои претензии и завершат красивыми речами. Но лучше встречаться, чем держаться на расстоянии", - написал он 22 октября в публикации "Все что делается, все к лучшем, и 2+3".

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