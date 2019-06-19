Заявление об остановке демаркации границ Дагестана вызвало вопросы к Кремлю

19 июня 2019, 14:46

Полпредство президента в СКФО отказалось прокомментировать слова спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова о приостановке разграничения земель между Дагестаном и Чечней. Выступление Шихсаидова от имени Александра Матовникова счел нелогичным журналист Максим Шевченко. Кремль пытается сгладить последствия конфликта в Кизляре, предположил политолог Дмитрий Орешкин.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить разграничение земель между Дагестаном и Чечней.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля, после скандала с односторонней регистрацией чеченской стороной участка земли около села Новомонастырского Кизлярского района, спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны выполнить до 15 декабря.

В пресс-службе полпреда президента в СКФО Александра Матовникова сегодня отказались прокомментировать заявление Хизри Шихсаидова о решении полпреда приостановить демаркацию границы. «Кавказский узел» направил письменный запрос в пресс-службу с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о решении Матовникова. На запрос ответят «в установленный законом срок», заверил корреспондента "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы полпреда.

Журналист Максим Шевченко обратил внимание на то, что о решении Матовникова приостановить процесс демаркации сообщил не сам полпред президента, а спикер парламента Дагестана. "Почему он озвучивает решение Матовникова? Мне кажется, он должен выступать от имени парламента Дагестана и народа, а не полномочного представителя президента в регионе. Кроме этого, Матовников или его офис могут сами озвучить такое важное решение. Мне кажется, Хизри Шихсаидов немного преувеличивает", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шевченко.

Ситуация на границе двух республик обострилась после того, как в ночь на 10 июня жители Кизляра демонтировали чеченский дорожный указатель. В этом конфликте главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой. При этом жителей Чечни все устраивает в действиях властей, тогда как дагестанцы не понимают, почему власти не информируют их о ситуации с демаркацией границы, говорится в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

По словам Шевченко, заявление Шихсаидова вызывает сомнение также в связи с тем, что вопрос о границе находится в зоне ответственности субъектов Федерации – Чечни и Дагестана. "При чем тут полпред, если приостановление демаркации границ – это дело двух субъектов? Как Матовников может вмешаться в этот вопрос? Какие у него на это полномочия? Для демаркации границ парламентами двух субъектов создана комиссия. Получается, Матовников может указать парламенту Дагестана или Чечни? Решение о приостановлении процесса демаркации может приниматься исключительно на уровне парламентов", - отметил он.

По мнению журналиста, чиновники лишь мешают разрешению конфликта. "Чеченцы, аварцы, лакцы и остальные сами между собой договорятся, потому что все прекрасно знают, где чья земля и как решать такие конфликты. А чиновники в этом вопросе только вредят. Лучше бы Шихсаидов занялся делом журналиста Гаджиева", - подчеркнул Максим Шевченко.

18 июня на два месяца был арестован редактор "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, подозреваемый в финансировании терроризма. Гаджиев, чье задержание вызвало общественный резонанс, назвал доказательства вины "выдуманными".

Неслучайно о решении Матовникова заявила дагестанская сторона, а не чеченская, считает политолог Дмитрий Орешкин. "Это означает, что решение Матовникова рассматривается Дагестаном как успех. Видимо, принято решение подзаморозить этот мучительный процесс, который вызвал серьезное сопротивление дагестанской стороны, и отодвинуть на неопределенный срок. За это время могут быть найдены какие-то ходы, то есть попробуют надавить на дагестанскую сторону или сделать заманчивое предложение, от которого они не смогут отказаться... Например, как вариант решения проблемы, власти могут рассмотреть выделение Дагестану финансирования из федерального бюджета", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Орешкин.

Если Александр Матовников действительно принял такое решение, то это можно считать попыткой Кремля приостановить стремление Рамзана Кадырова расширить свое политическое влияние, считает политолог.

"Он (Кадыров) разными методами пытается расширить сферы своего влияния. Но сейчас федеральный центр решил притормозить его. Но он от своих планов не откажется и начнет закулисную борьбу. Его обвинения в том, что весь этот шум подняли всего несколько человек из Дагестана, которые не согласны с демаркацией границы, вполне в его стилистике. Странно, что он не заявил о роли США в этом вопросе. Но если бы шум поднялся всего из-за двух-трех десятков человек, то Матовников не вмешался бы в процесс. Это серьезный межтерриториальный конфликт, в котором задействованы не только обычные граждане, но и элиты. Кремль не считает, что проблема затрагивает маленькую группу людей в Дагестане. Об этом свидетельствует решение Матовникова", - сказал Орешкин.

По его предположению, в Кремле не одобряют действия властей Чечни, установивших дорожные указатели на границе и направивших вооруженных силовиков на место конфликта. "Кадыров привык решать вопросы силовым методом. Он верит в свои возможности повлиять на федеральный центр. Но не в этом вопросе... Это ударило по жителям Дагестана, не сработало так, как хотел Кадыров. И это сейчас рассматривается центральной властью как провокация чеченской стороны", - озвучил свою версию Дмитрий Орешкин.

Демаркация границ между регионами мало интересует федеральный центр, однако действия чеченских властей на границах с соседними республиками создают Кремлю проблемы на Кавказе, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Дагестанская общественная комиссия по определению границ не получала от правительственной и парламентской комиссий информации о приостановке уточнения границ между двумя регионами, посетовал представитель общественной комиссии Магомед Магомедов.

"Работа правительственной комиссии, парламентской комиссии буквально находится под грифом "секретно". Общественность не допускается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Решение отложить на 2020 год определение границы не приведет к разрешению имеющихся противоречий, считает житель Чечни Хамзат. "Что изменится от того, что мы здесь или они там будем полгода или год изучать и обсуждать карты и документы? Как бы ни провели границу, недовольные все равно будут... Такие темы надо закрывать как можно скорее - естественно, с максимальным учетом мнений сторон", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичное мнение высказал бывший работник республиканского ведомства Лечи. "Конечно, тему межевания можно заморозить хоть на год, хоть на десять, но это не решение проблемы", - сказал Лечи корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".