Трое противников Кочаряна задержаны после столкновений с полицией в Ереване

18 июня 2019, 21:08

Во время акции протеста противников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна у здания Апелляционного суда в Ереване произошли столкновения с полицией, были задержаны три активиста. Заседание суда по делу Кочаряна перенесено на 19 июня.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая суд освободил из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на освобождение Кочаряна призвал блокировать здания судов, его сторонники откликнулись на этот призыв. 20 мая суд в Ереване принял решение приостановить дело Роберта Кочаряна и направить его в Конституционный суд. 23 мая Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение бывшего президента.

Роберту Кочаряну и другим высокопоставленным чиновникам были предъявлены обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. В ходе столкновений силовиков с протестующими, несогласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна, погибли десять человек. Роберт Кочарян, занимавший на тот момент пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Также бывший президент обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов. Кочарян считает, что уголовное преследование в отношении него имеет политическую подоплеку.

В Апелляционном суде Армении сегодня рассматривалось дело Роберта Кочаряна и других бывших высокопоставленных чиновников. Заседание суда проходило на фоне двух протестных акций, которые организовали сторонники и противники Кочаряна, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В ходе заседания судья Армен Даниелян обнародовал жалобы Генеральной прокуратуры и пострадавшего Артура Авакяна на решение суда первой инстанции об освобождении Роберта Кочаряна, а также на решение суда от 20 мая о прекращении уголовного дела в отношении второго президента Армении и передаче его в Конституционный суд.

Защита Роберта Кочаряна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, а также экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна представила ходатайства об отводе судьи. Судья Армен Даниелян отказал в удовлетворении ходатайств. Суд также не удовлетворил аналогичное ходатайство представителя потерпевшей стороны Седы Сафарян.

Судебное заседание перенесено на среду 19 июня, сообщил судья Армен Даниелян.

"Заседание продолжится завтра для полного ознакомления с позицией обвинения, представившей жалобу на решение суда первой инстанции 18 мая об изменении меры пресечения Роберта Кочаряна под личную гарантию и с выплатой залога", - привело слова Даниеляна агентство "Новости-Армения".

На следующем заседании судье будет подано новое ходатайство об отводе, сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь группы адвокатов Роберта Кочаряна Элен Аракелян.

По ее словам, для полноценного составления ходатайства адвокату было необходимо время. По этой причине, а также "в связи с тем, что потерпевшая сторона должна представить свою жалобу полноценно", суд решил перенести заседание на 09.15 часов (08.15 мск) 19 июня.

По завершении заседания противники Роберта Кочаряна попытались перекрыть вход в здание суда, из-за чего произошли столкновения с полицией. Правоохранители задержали и доставили в полицейский участок нескольких активистов.

После этого участники акции проследовали к зданию полицейского участка Шенгавитского административного района, где перекрыли улицу, заблокировав автомобильное движение. Правоохранители оттеснили митингующих за пределы проезжей части, передает корреспондент "Кавказского узла".

Трое активистов были задержаны "для выяснения обстоятельств". После составления административных протоколов они были отпущены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян.

Активисты были доставлены в полицию на основании статьи 182 Административного кодекса Армении за невыполнение законного требования сотрудников полиции, пояснил "Кавказскому узлу" сотрудник пресс-службы Полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Напомним, 14 июня один из сторонников и один из противников второго президента Армении Роберта Кочаряна, собравшихся у здания суда в Ереване, были задержаны за нарушение порядка.

На "Кавказском узле" опубликована биография Роберта Кочаряна. Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященную событиям 1-2 марта в Ереване.