Два активиста задержаны во время суда по делу Кочаряна

Один из сторонников и один из противников второго президента Армении Роберта Кочаряна, собравшихся сегодня у здания суда в Ереване, задержаны за нарушения порядка, сообщила полиция. Судья по делу Кочаряна Армен Даниелян отказался взять самоотвод.

Как информировал "Кавказский узел", 18 мая суд освободил второго президента Армении из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха. Это вызвало недовольство премьер-министра Никола Пашиняна. 23 мая Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение бывшего президента. Заседания суда проходят на фоне акций сторонников и противников Кочаряна.

Сегодня во дворе Апелляционного суда Армении вновь собрались как противники, так и сторонники Роберта Кочаряна. Задержан противник второго президента, бросивший бутылку в группу своих оппонентов, и сторонник Кочаряна, который преодолел установленное полицией ограждение, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Полиции Армении.