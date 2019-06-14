14 июня 2019, 19:45
Два активиста задержаны во время суда по делу Кочаряна
Один из сторонников и один из противников второго президента Армении Роберта Кочаряна, собравшихся сегодня у здания суда в Ереване, задержаны за нарушения порядка, сообщила полиция. Судья по делу Кочаряна Армен Даниелян отказался взять самоотвод.
Как информировал "Кавказский узел", 18 мая суд освободил второго президента Армении из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха. Это вызвало недовольство премьер-министра Никола Пашиняна. 23 мая Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение бывшего президента. Заседания суда проходят на фоне акций сторонников и противников Кочаряна.
Сегодня во дворе Апелляционного суда Армении вновь собрались как противники, так и сторонники Роберта Кочаряна. Задержан противник второго президента, бросивший бутылку в группу своих оппонентов, и сторонник Кочаряна, который преодолел установленное полицией ограждение, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Полиции Армении.
3 июня судья Апелляционного суда Вазген Рштуни взял самоотвод после ходатайства Генпрокуратуры, поставившей под сомнение его беспристрастность, рассмотрение жалобы было передано судье Армену Даниеляну. Однако против Даниеляна выступила как защита Кочаряна, так и представители потерпевших.
Судья Армен Даниелян отклонил сегодня ходатайства о самоотводе, поданные защитой и представителями потерпевших, сообщило на своем сайте "Радио Азатутюн".
Следующее заседание назначено на 18 июня, информировал "Sputnik Армения".
Роберту Кочаряну предъявлены обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. В ходе столкновений силовиков с демонстрантами, которые выражали несогласие с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна, погибли десять человек. Роберт Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам Кочарян пояснил суду решение о разгоне протестующих тем, что спецслужбам стало известно об имеющемся у участников протестов оружии. Кроме того, бывший президент обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов. Кочарян назвал дело политически мотивированным.
На "Кавказском узле" опубликована биография Роберта Кочаряна.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"