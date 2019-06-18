18 июня 2019, 09:43
Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта
Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск за минувшие сутки был нарушен 20 раз, были обстреляны два села близ границы с Арменией, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 17 июня Азербайджан заявил о 16 обстрелах своих позиций.
Режим прекращения огня с 17 по 18 июня был нарушен 20 раз, под огонь попали позиции азербайджанских военных в селах Коханеби в Товузском районе и Заманлы в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах к 09.20 мск сегодня.
После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся каждый день, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
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