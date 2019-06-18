Обмундирование. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

18 июня 2019, 09:43

Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск за минувшие сутки был нарушен 20 раз, были обстреляны два села близ границы с Арменией, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня Азербайджан заявил о 16 обстрелах своих позиций.

Режим прекращения огня с 17 по 18 июня был нарушен 20 раз, под огонь попали позиции азербайджанских военных в селах Коханеби в Товузском районе и Заманлы в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах к 09.20 мск сегодня.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, обстрелы  на линии соприкосновения войск ведутся каждый день, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о происходящий событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Армения отрицает использование ее армии и оружия во время эскалации в Нагорном Карабахе", "Карабах стал препятствием для вхождения Азербайджана в ЕАЭС, считают армянские политологи", "CDSI: с 1994 года в карабахском конфликте убиты 785 военных Азербайджана".

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