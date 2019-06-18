Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

18 июня 2019, 09:43

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск за минувшие сутки был нарушен 20 раз, были обстреляны два села близ границы с Арменией, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня Азербайджан заявил о 16 обстрелах своих позиций.