15 июня 2019, 19:21

Глава Фонда медстрахования ранен в Черкесске

Директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесии ранен ножом в живот, сообщили в полиции. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

"Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 00.55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резаными ранами брюшной полости", - сообщил представитель главного управления МВД России по КЧР, слова которого приводит "Интерфакс".

Состояние Джанкезова оценивается как тяжелое, сообщили агентству в больнице.

Айдемир Джанкезов был ранен после празднования своего дня рождения в одном из кафе Черкесска, около которого произошел конфликт между двумя группами отдыхающих, передает, не называя своих источников, "Лайф".

На сайте главного управления МВД России по Карачаево-Черкесии информации об инциденте, по данным на 19.20 мск 15 июня, нет.

Примечание:

"Розыск подозреваемого после убийства в кафе Черкесска не дал результата", "Полицейский заподозрен в убийстве жителя Карачаево-Черкесии", "Родственники жертвы покушения добились реакции Следкома Карачаево-Черкесии".

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