Поваленное ветром дерево в Волгогограде. 31 октября 2017 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

15 июня 2019, 11:45

Пострадавшие во время урагана волгоградцы добились компенсации от мэрии

Суд обязал власти Волгограда выплатить в общей сложности 200 тысяч рублей двум горожанам, пострадавшим при падении дерева на автомобиль.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября 2017 года три жителя Волгограда были госпитализированы с травмами после того, как на них в ураган упали деревья. Городские власти возложили вину за это на коммунальщиков.

Центральный райсуд Волгограда присудил жителям Красноармейского района города по 100 тысяч рублей компенсации, а областной суд оставил это решение в силе, отказавшись удовлетворить апелляцию мэрии.

Согласно постановлению суда, мужчина и женщины получили травмы, когда на автомобиль, в котором они находились, упало дерево. Врачи диагностировали у мужчины ранения средней тяжести, у женщины легкой степени. Выпоачивать компесацию добровольно местные власти отказались, сообщила сегодня "Высота 102".

На сайте администрации Волгоградской области по состоянию на 11.45 мск 15 июня не появилось комментариев относительно вердикта суда.

Примечание:

"Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Волгоградской области", "Пользователи соцсетей раскритиковали тушение пожаров в Дагестане", "Прогноз по пожароопасности продлен в Астраханской области".

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