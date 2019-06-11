Глава департамента мэрии Сочи обвинен по делу Чермита

11 июня 2019, 15:34

Директор сочинского департамента архитектуры обвиняется в том, что необоснованно разрешил ввести в эксплуатацию многоквартирный дом, сообщил сегодня Следком. Разрешение также подписал осужденный вице-мэр города Мугдин Чермит.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября Следком заявил, что директор Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства мэрии Сочи Владимир Малов подозревается в халатности при согласовании ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.

24 апреля суд приговорил бывшего вице-мэра Сочи Мугдина Чермита к двум годам и трем месяцам колонии-поселения, признав его виновным в необоснованной выдаче разрешений на строительство двух многоквартирных домов. Защита указала на отсутствие потерпевших по делу Чермита.

По данным следствия, в феврале 2018 года одна из строительных организаций обратилась в администрацию Сочи для разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в Адлерском районе. Глава Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Сочи необоснованно подписал данное разрешение, которое позже согласовал и первый заместитель главы администрации Сочи Мугдин Чермит, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краснодарского управления СКР.

По информации ведомства, в разрешении на легализацию дома следовало отказать, так как в доме не были завершены отделочные работы, допущены нарушения требований пожарной безопасности. Дело расследовалось по статье "Халатность" и направлено в суд, отмечается в сообщении.

Ведомство не уточняет фамилию обвиняемого. На сайте Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи главой ведомства с апреля 2017 года значится Владимир Малов (по состоянию на 15.30 мск сегодня).

Максимальная санкция по данной статье – три месяца ареста.

Обвиняемый глава департамента Сочи не признал своей вины, сообщает сегодня "Живая Кубань".

Напомним, что по делу о превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство дома был задержан замглавы администрации Сочи Иван Бомбергер, а также глава сочинского "Водоканала" Сергей Винарский , подозреваемый в том, что необоснованно подключил дом к сетям водоснабжения.