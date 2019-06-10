Опальный справоросс выдвинул кандидатуру на выборы губернатора Астраханской области

10 июня 2019, 14:34

Бывший член "Справедливой России" Александр Михайлов, исключенный из партии из-за губернаторских амбиций, сегодня подал в избирком документы для участия в выборах главы Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня Владимир Путин отправил в отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Новым временным главой региона назначен заместитель полпреда президента в СКФО Игорь Бабушкин. Выборы губернатора назначены на 8 сентября. 9 июня реготделение КПРФ решило выдвинуть на них кандидатуру депутата Госдумы Николая Арефьева.

Москва ожидает победы Игоря Бабушкина на выборах губернатора, и кандидаты от КПРФ или ЛДПР не смогут составить ему реальную конкуренцию, однако Бабушкину необходимо убедить избирателей, что он "именно тот хороший парень, который им нужен", предположил координатор "Клуба экспертов Нижнего Поволжья" Андрей Серенко.

Сегодня документы в Избирательную комиссию Астраханской области сдал бывший член "Справедливой России", руководитель одного из судоремонтных предприятий Александр Михайлов, сообщил присутствовавший при этом корреспондент "Кавказского узла".

"Я уже участвовал в выборах губернатора Астраханской области в 2000 году и занял второе место... Потом, в 2004 году, я соперничал с Александром Жилкиным (возглавлявшим регион с 2004 по 2018 год. – Прим. "Кавказского узла"). Тогда еще был выбор - можно было идти либо собрав подписи, либо заплатив залог. Я шел по залогу. А сейчас у нас есть этот муниципальный фильтр, и я считаю, что это недопустимо и очень унизительно. Тот, кто собирает подписи, просит - "Подпишитесь". Это унизительно, он зависит от того, у кого просит подписи... Муниципальный фильтр должен быть отменен", - сказал Михайлов корреспонденту "Кавказского узла".

"Муниципальный фильтр" на выборах обязывает кандидатов собирать подписи местных депутатов в свою поддержку. В зависимости от региона нужно собрать подписи от 5 до 10% депутатов. На выборах губернатора Астраханской области самовыдвиженцам, кроме муниципального фильтра, нужно будет собрать еще 7000 подписей избирателей в свою поддержку, уточнил ранее представитель областного избиркома.

По словам Александра Михайлова, после подачи заявления в избирком он намерен заняться сбором подписей. "Конечно, этот момент нас тревожит, но посмотрим", - сказал политик.

Отметим, что 13 мая Александр Михайлов был исключен из партии "Справедливая Россия". По словам руководителя реготделения партии Олега Шеина, такое решение было принято после того, как Михайлов анонсировал выдвижение своей кандидатуры на выборы губернатора без согласования с партией.

"Партия утвердит свою позицию [по выборам] только на партийной конференции в июне. Однако Михайлов, который является членом партии, уже публично заявил о своем решении участвовать в выборах без партийной позиции. Но в избирательном бюллетене партийная принадлежность указывается, мы не можем допустить этого, так как партия его не выдвигала", - процитировал 14 мая Олега Шеина ТАСС.

Александр Михайлов родился в 1952 году в Астрахани, с 2001 по 2011 год руководил ООО "Судосервис", в 2006 и 2011 годах избирался депутатом думы Астраханской области, говорится в биографии Михайлова, размещенной на сайте облдумы.