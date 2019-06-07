07 июня 2019, 09:26

Азербайджан обвинил Армению в 30 обстрелах

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в двух селах Газахского района, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня Азербайджан зафиксировал 18 обстрелов в приграничном районе за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.20 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан опроверг заявления о глумлении над телами убитых", "Тела семерых погибших солдат переданы Азербайджану", "Карабах стал препятствием для вхождения Азербайджана в ЕАЭС, считают армянские политологи".

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