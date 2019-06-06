Азербайджан зафиксировал 18 обстрелов в приграничном районе

06 июня 2019, 09:06

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу на территории граничащего с Арменией района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня Азербайджан сообщил о 21 обстреле за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 18 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.50 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".