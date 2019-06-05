05 июня 2019, 10:02
Азербайджан сообщил о 21 обстреле за сутки
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 21 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 3 июня Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах двух сел.
"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Джафарли, Бала Джафарли Газахского района", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.00 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".