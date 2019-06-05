Вид на нейтральную полосу со стороны позиций армии НКР. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

05 июня 2019, 10:02

Азербайджан сообщил о 21 обстреле за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 21 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах двух сел.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Джафарли, Бала Джафарли Газахского района", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.00 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан опроверг заявления о глумлении над телами убитых", "Тела семерых погибших солдат переданы Азербайджану", "Карабах стал препятствием для вхождения Азербайджана в ЕАЭС, считают армянские политологи".

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