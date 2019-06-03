Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах двух сел

03 июня 2019, 09:10

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск за минувшие сутки был нарушен 28 раз, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июня Азербайджан зафиксировал 25 обстрелов своих позиций за сутки.

С 2 по 3 июня азербайджанское оборонное ведомство зафиксировало 28 нарушений режима прекращения огня. Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах и селе Заманлы Гедабекского района, а также в селе Гушчу Айрым Газахского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы велись, в том числе с крупнокалиберных пулеметов, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.05 мск сегодня не отреагировали на своих официальных сайтах на это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".