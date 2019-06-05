Защита Орхана Бахышлы раскритиковала приговор оппозиционеру

05 июня 2019, 09:03

Защита активиста партии Народного фронта Орхана Бахышлы, несмотря на смягчение ему приговора, не согласилась с вердиктом и заявила, что обжалует правомерность уголовного преследования оппозиционера в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Как писал "Кавказский узел", молодой активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Орхан Бахышлы, арестованный по обвинению в незаконном обороте наркотиков, 18 сентября 2018 года был приговорен к шести годам лишения свободы. Защита обжаловала этот приговор, требуя оправдать активиста. Верховный суд Азербайджана 4 июня частично удовлетворил кассационную жалобу Бахышлы, переквалифицировав обвинение со статьи 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) на 234.1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотиков без цели сбыта) УК Азербайджана, и сократил тюремный срок ему до трех лет.

Во время заседания 4 июня, чтобы поддержать Бахышлы, к Верховному суду пришли более 50 активистов во главе с лидером ПНФА Али Керимли. Однако из-за ограниченного количества мест в зале на процесс попала только половина из них, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сам Бахышлы участвовал в процессе. Выступая перед судом, он отверг обвинение, заявив о своей невиновности, и назвал дело против него политическим. Активист утверждает, что наркотики ему были подброшены.

По словам Бахышлы, он был задержан "под предлогом того, что похож на человека, укравшего чей-то телефон". Сначала он был доставлен в одно отделение полиции, затем - в другое. Там примерно через четыре часа провели личный досмотр, в ходе которого у него были найдены наркотики. "Мы с адвокатом Эльчином Садыговым на судебных процессах ходатайствовали о представлении записей камер видеонаблюдения отделений [полиции]. Но нам отказали", - рассказал Бахышлы, указав, что при обыске, который был проведен, когда его только доставили в полицию, ничего обнаружено не было.

Он также утверждает, что ему не позволили пригласить своего адвоката. "Привели какого-то человека и сказали, что он мой адвокат. Но он не защищал меня, а поддерживал сотрудников полиции. Следователь разрешил мне позвонить домой лишь через пять часов. Все это время мои родители волновались", - заявил Бахышлы.

Он призвал суд "действовать по совести". "Я политический заключенный. Все политзаключенные должны быть отпущены на свободу", - сказал суду Бахышлы.

Его адвокат Эльчин Садыгов заявил, что решения нижестоящих судов в отношении активиста несправедливы, и следствие само изначально было проведено с грубыми нарушениями законодательства. "Досмотр Бахышлы провел задержавший его оперативник, а это противоречит закону. Есть прецедентные решения Европейского суда о том, что если задержанного не досматривают более чем полчаса, а потом находят при нем наркотики, то есть большая вероятность, что наркотики подложили. Орхана досматривали через четыре часа", - сказал адвокат.

Он обратил внимание также на личность одного из понятых. "Понятой сам в прошлом был арестован за сбыт наркотиков. Он был помилован, и теперь его использовали в качестве понятого", - сказал Садыгов.

Адвокат просил суд оправдать Бахышлы и признать нарушение его прав по ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательства) и 17 (запрещение злоупотреблений правами...) Европейской Конвенции основных прав и свобод человека.

Однако государственный обвинитель Джовдет Мехралиев попросил суд не удовлетворять кассационную жалобу и оставить решение апелляционного суда в силе.

После этого суд удалился на совещание. Вернувшись, председательствующий судья объявил, что суд счел недостаточными доказательства того, что Бахышлы занимался наркоторговлей. Верховный суд переквалифицировал обвинение на статью 234.1 УК Азербайджана (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотиков без цели сбыта).

Мать активиста Кямаля Рагимли сказала корреспонденту "Кавказского узла", что она не согласна с решением суда. "Мой сын абсолютно невиновен. Его оклеветали из-за его политических взглядов и деятельности. До того его подвергали административному аресту. Мы обратимся в Европейский суд по правам человека", - заявила Рагимли.

Адвокат Садыгов также сказал корреспонденту "Кавказского узла" о неправомерном преследовании его подзащитного. "Очевидно, что мы будем готовить жалобу в ЕСПЧ. Нарушение положений конвенции в этом деле явные", - заметил адвокат.

Лидер ПНФА Али Керимли назвал дело против Бахышлы "политической расправой". "Режим направил против молодого человека всю мощь репрессивного аппарата из-за того, что власть несет ответственность за убийство журналиста Эльмара Гусейнова. Но Орхан Бахышлы, несмотря на большую несправедливость против него, сохраняет бодрость духа, продолжает даже в тюрьме борьбу за свои права и права других политзаключенных. Он демонстрирует пример мужества и несгибаемости", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Орхан Бахышлы активно участвовал в протестных акциях. Уголовному преследованию по статье о наркотиках он подвергся спустя три дня после выступления на могиле журналиста Эльмара Гусейнова, ответственность за убийство которого возложил на власти Азербайджана.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" освещаются на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".