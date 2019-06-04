Верховный суд Азербайджана смягчил приговор оппозиционеру Бахышлы

04 июня 2019, 17:19

Тюремный срок активисту партии Народного фронта Азербайджана Орхану Бахышлы сокращен вдвое по решению Верховного суда Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", молодой активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Орхан Бахышлы, арестованный по обвинению в незаконном обороте наркотиков, 18 сентября 2018 года был приговорен к шести годам лишения свободы. Защита обжаловала этот приговор, требуя оправдать активиста.

Верховный суд Азербайджана сегодня частично удовлетворил кассационную жалобу Бахышлы, переквалифицировав обвинение со статьи 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) на 234.1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса и сократила срок тюремного наказания до трех лет.

Орхан Бахышлы активно участвовал в протестных акциях. Уголовному преследованию по статье о наркотиках он подвергся спустя три дня после выступления на могиле журналиста Эльмара Гусейнова, ответственность за убийство которого возложил на власти Азербайджана.