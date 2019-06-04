04 июня 2019, 17:19

Верховный суд Азербайджана смягчил приговор оппозиционеру Бахышлы

Тюремный срок активисту партии Народного фронта Азербайджана Орхану Бахышлы сокращен вдвое по решению Верховного суда Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", молодой активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Орхан Бахышлы, арестованный по обвинению в незаконном обороте наркотиков, 18 сентября 2018 года был приговорен к шести годам лишения свободы. Защита обжаловала этот приговор, требуя оправдать активиста.

Верховный суд Азербайджана сегодня частично удовлетворил кассационную жалобу Бахышлы, переквалифицировав обвинение со статьи 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) на 234.1 (незаконное  приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса и сократила срок тюремного наказания до трех лет.

Орхан Бахышлы  активно участвовал в протестных акциях. Уголовному преследованию по статье о наркотиках он подвергся спустя три дня после выступления на могиле журналиста Эльмара Гусейнова, ответственность за убийство которого возложил на власти Азербайджана.

Примечание:

"Четверо оппозиционеров были задержаны в Азербайджане в День Республики", "Правозащитники насчитали 87 политзаключенных в Азербайджане", "Азербайджанский оппозиционер рассказал об угрозах при задержании".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 июня 2019, 18:22

04 июня 2019, 17:42

  • Арестован ингушский активист Зелимхан Бопхоев

    Суд в Нальчике постановил заключить под стражу на два месяца участника мартовского митинга в Магасе Зелимхана Бопхоева, обвиненного в нападении на силовиков, сообщил его адвокат Калой Ахильгов.

04 июня 2019, 17:10

04 июня 2019, 16:46

04 июня 2019, 15:56

Темы дня

События дня

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии