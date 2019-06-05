Рамадан в Чечне проходит на фоне пиара фонда Кадырова

05 июня 2019, 06:42

В священный для мусульман месяц Рамадан республиканские СМИ Чечни постоянно сообщают о благотворительных акциях, проводимых фондом имени Ахмата Кадырова. Это характерная активность фонда Кадырова в Рамадан, при этом подобные масштабы не типичны для благотворительных фондов в других мусульманских регионах России.

Как информировал "Кавказский узел", первый день поста священного для мусульман месяца Рамадана в этом году выпал на 6 мая, а празднование Ураза-байрама - на 4-6 июня. По случаю праздника в Чечне эти три дня объявлены выходными днями. Мусульмане в Чечне отмечают Ураза-байрам выплатой закята, коллективными молитвами и посещением могил родных.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр или Ураза-байрам, который длится три дня. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и Ураза-байраме.

Чеченские власти отреагировали на призыв о помощи погорельцам

Среди пользователей WhatsApp 29 мая распространилось сообщение с просьбой в месяц Рамадан оказать содействие молодой девушке Заире Идирзаевой, получившей тяжелые ожоги во время пожара в жилом доме, и ее семье. К аудиообращению от имени дяди девушки были приложены ее фотографии и номер банковской карты, на которую предлагалось перевести деньги, передает корреспондент "Кавказского узла".

Пожар уничтожил дом многодетной семьи Идирзаевых в городе Шали 22 мая, и с самого первого дня этой семье оказывается необходимая помощь, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник администрации района. «Ситуация находится на контроле главы республики. По его распоряжению сразу же после пожара, уничтожившего дом многодетной семьи Идирзаевых в Шали, постройки были снесены, и 23-го числа им уже начали строить новый дом. Он уже почти готов, остались только внутренние отделочные работы, которые завершатся в ближайшие дни. На месте ситуацию контролирует глава района. Также фонд имени Ахмата-хаджи Кадырова взял на себя все расходы, связанные с лечением пострадавшей при пожаре девушки», - рассказал он.

Пострадавшая в результате пожара в доме жительница Шали Заира Идирзаева находится в 4-й городской больнице Грозного, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник Минздрава республики. «У девушки 90 процентов ожогов тела, очень глубокое поражение тканей. Всю необходимую помощь пострадавшая получает в полном объеме. Как только позволит ее состояние, она будет направлена в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр для оказания высококвалифицированной помощи. Ей понадобится длительная реабилитация и косметологические операции», - сказал он.

Местные власти отреагировали на появившееся в WhatsApp сообщение сюжетом в новостях ЧГТРК «Грозный», в котором был показан фрагмент визита к погорельцам главы администрации Шали Турпал-Али Ибрагимова. Особо подчеркивалось, что все расходы по оказанию помощи пострадавшей семье и лечению девушки взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, и необходимости в сборе денежных средств для них нет. Также в репортаже было приведено аудиообращение главы семьи, также заявившего, что власти оказывают его семье всю необходимую помощь, и сбор денег неактуален.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского фонда имени Ахмата Кадырова. Ежемесячно все бюджетники Чечни обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, также фонд пополняется через господряды, тендеры и взносы коммерческих предприятий, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Местный госканал усилил пиар о деятельности фонда Кадырова в Рамадан

Стоит отметить, что с конца мая в новостях телеканала "Грозный" практические ежедневно выходят сюжеты, рассказывающие о проводимых фондом имени Ахмата Кадырова благотворительных акциях.

Так, в новостях от 27 мая были показаны два сюжета том, как фонд имени Кадырова выделил продукты питания малоимущим жителям Шатойского и Октябрьского районов Грозного. В каждом из этих районов нуждающимся было роздано по 1500 пакетов с продуктовыми наборами. В сюжетах подчеркивалось, что фонд ежегодно проводит такие благотворительные акции.

В репортаже от 28 мая был показан сюжет об оказании фондом имени Кадырова помощи детям в пригороде Дамаска. Говорилось о том, что продуктовые наборы получили более 700 детей, для которых также был организован ифтар (разговение). В той же программе новостей был и сюжет о раздаче продуктовых наборов полутора тысячам малоимущих семей, проживающим в Старопомысловском районе Грозного.

29 мая сюжет о благотворительной деятельности фонда был посвящен вручению квартир 50 семьям, ранее проживавшим в ветхих бараках в Старом поселке Старопромысловского района Грозного.

"Кавказский узел" писал, что 50 малоимущих семей в Грозном, которые нуждались в улучшении жилищных условий, получили ключи от квартир. Местные жители заявили корреспонденту "Кавказского узла", что массовое выделение квартир нуждающимся связано с пиаром фонда Кадырова в месяц Рамадан и пожаловались на многолетнее ожидание выделения жилья.

О раздаче фондом имени Кадырова продуктовой помощи в месяц Рамадан говорилось и в новостях ЧГТРК "Грозный" от 30 мая. В этот раз сообщалось об оказании фондом помощи продуктами питания нуждающимся, проживающим в Заводском районе Грозного.

В каждом из сюжетов говорилось о масштабных благотворительных акциях, проводимых фондом Кадырова в месяц Рамадан как в Чечне, так и за ее пределами. При этом получатели помощи неизменно благодарили главу региона, его мать и фонд имени Кадырова за выделение помощи нуждающимся и проявленное внимание к своим проблемам.

Пиар фонда Кадырова является типичным в Рамадан

Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев считает, что это типичная активность фонда Кадырова в месяц Рамадан.

«Не думаю, что эта активность связана с критикой в адрес властей блогеров и обычных пользователей. Мне кажется, это заданная властями программа, которая последовательная выполняется», - сказал «Кавказскому узлу» Руслан Кутаев.

Он отмечает, что такая активность связана не только с действиями властей, но и с участием малого и среднего бизнеса. «Малый и средний бизнес в Чечне активное участие принимает в благотворительности в канун Рамадана. Они раздавали воду, финики и другие продукты. Это так приятно. Это не ноу-хау властей. Это порывы доброты и религиозности обычных граждан», - уверен он.

Чеченская правозащитница Асет Мальсагова также считает, что эта активность не связана с критикой властей. «Это обычная практика и к критике Тумсо не имеет никакого отношения. Фонд имени Ахмата-хаджи Кадырова на протяжении многих лет оказывает помощь нуждающимся, а продукты раздавать на Уразу - это вообще изначально было введено в практику», - сказала «Кавказскому узлу» Асет Мальсагова.

Тумсо Абдурахманов, бывший сотрудник госкомпании "Электросвязь", после конфликта с близким родственником Рамзана Кадырова подвергся преследованиям и бежал из России. Тумсо начал выкладывать в Интернет видео с резкой критикой ситуации в Чечне, чем привлек внимание не только сотен тысяч зрителей, но и чеченских властей. В условиях удушения свободы слова на родине эмигранту Абдурахманову удалось небывалое — вызвать кадыровцев на публичный диалог, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

При этом Мальсагова затруднилась оценить объемы оказываемой благотворительной помощи в Чечне относительно других российских регионов с преимущественно мусульманским населением. «Не могу сказать, где больше или меньше. Но закят, то есть когда примерно четверть доли от дохода раздают нуждающимся, чеченцы соблюдают издревле, поэтому всё зависит от уровня благосостояния общества. А вот сравнительной статистикой не владею», - отметила она.

Закят аль-фитр - милостыня, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), ее должны выплачивать все верующие. Закят выплачивается в последний день месяца поста Рамадан, до начала разговения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о закяте.

Масштабная активность в Рамадан не типична для благотворительных фондов в мусульманских регионах России, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«Мне кажется, что это беспрецедентное явление. Такая масштабная благотворительность - уникальное явление в истории современной России. Но в принципе это укладывается в логику исламских традиций, так что этому удивляться не стоит. Тем более, что активность проявляется в основном в честь Рамадана», - сказал «Кавказскому узлу» Михаил Рощин.

По его словам, такие масштабы благотворительности в Чечне связаны также с последствиями двух войн. «Здесь она особо масштабна, поскольку все же прошло две войны, и последствия до сих пор видны. Поэтому власти оказывают помощь нуждающимся, пытаются исправить послевоенную ситуацию в республике», - полагает он.