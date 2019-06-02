Плакаты участников одиночных пикетов. Волгоград, 2 июня 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

02 июня 2019, 21:00

Активист заявил о срыве пикета в Волгограде

Волгоградский активист Владимир Тельпук написал сегодня заявление в полицию с требованием провести проверку в отношении сорвавшего одиночный пикет мужчины в казачьей форме.

Два одиночных пикета провели сегодня с 14.00 до 16.00 в центре Волгограда двое активистов - Владимир Тельпук и Галина Тихенко. Они вышли с плакатами, на которых было написано: "Власть без правосудия - шайка бандитов", "Государство расположилось в России как оккупационная армия. А.И. Герцен. 1850 г.", "Во времена всеобщей лжи говорить правду это экстремизм. Дж. Оруэлл", "Для удержания власти диктатору нужны враги и маленькая победоносная война, чтобы сплотить вокруг себя нацию", "Пенсионерам повысить пенсии. Отмена ЖКХ. СССР".

По словам Тихенко, молодежь поддерживала активистку, а люди пенсионного возраста, напротив, выражали критику.

Владимир Тельпук сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что вынужден был написать заявление в полицию после того, как мужчина в казачьей форме потребовал у него предъявить документы и прекратить видеосъемку.

"Мимо прошли двое полицейских и казак. Сотрудники полиции пошли дальше, а казак подошел ко мне и стал требовать, чтобы я прекратил съемку - я снимал телефоном аллею Героев. Он также требовал, чтобы я предъявил документы и представился. Я обратился к сотрудникам полиции, чтобы они задержали данного гражданина. Приехал участковый, этот гражданин, одетый в форму казака, стоял рядом с ним, пока я писал на него заявление, так как он требовал от меня документы, не имея на это права. После этого его отпустили. Я написал, что гражданин вел себя неадекватно. Он разговаривал со мной в грубой форме, я воспринял это как угрозу и обратился к сотрудникам полиции", - рассказал Тельпук.

Он отметил, что прохожие реагируют на пикет по-разному. "Большая часть согласна с нашим мнением. Но что-то предпринять сами не могут, не готовы – ни морально, ни физически", - заявил активист.

"Кавказский узел" писал, что группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики правительства России. 26 мая четверо жителей Волгограда провели одиночные пикеты с требованием сменяемости власти в России

Примечание:

"Пикеты в защиту свободы собраний вызвали интерес у волгоградцев", "Суд поддержал мэрию в деле об отказе согласовать пикеты в центре Волгограда", "Пикеты в защиту свободы собраний вызвали интерес у волгоградцев".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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