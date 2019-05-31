Суд оставил в силе приговоры двух генералов Южного военного округа

31 мая 2019, 18:08

Северо-Кавказский военный суд отказал в удовлетворении апелляции на приговор генералам Леониду Кривоносу и Андрею Головацкому, осужденным за взятки. Наказание капитану Вадиму Зуеву было сокращено на полгода, сообщили сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля суд приговорил заместителя командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД Леонида Кривоноса к 9,5 года заключения, замначальника штаба этого командования Андрея Головацкого к 8,5 года строгого режима и капитана штаба Вадима Зуева к 7,5 года колонии строгого режима. Им были назначены штрафы от 450 до 500 тысяч рублей, а также запрет занимать властные должности от 2 до 3 лет. Наград и званий генералов суд не лишил. Защита обжаловала этот приговор.

По версии следствия, Головацкий при посредничестве Кривоноса и Зуева в 2014 году получал взятки от военнослужащих за обещания продлить контракт или поменять место службы. Суммы варьировались от 94 до 250 тысяч рублей. В нескольких случаях военнослужащие заплатили деньги, но обещанного не получили. В ходе судебного расследования Головацкий отрицал свою вину, а Кривонос и Зуев признали ее частично.

Суд в Ростове-на-Дону смягчил наказание только капитану Вадиму Зуеву. "Суд определил изменить приговор в отношении Зуева. Окончательное наказание ему: 7 лет колонии строгого режима со штрафом 450 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на два года. В отношении двух других подсудимых приговор оставлен без изменения" - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Северо-Кавказского военного суда.

Заседание по рассмотрению апелляции состоялись вчера, 30 мая, отметили в пресс-службе.

Комментариями Кривоноса, Головацкого, Зуева и их представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что адвокаты генералов заявили, что обвинение не доказало, что для получения взяток от военнослужащих Леонид Кривонос и Андрей Головацкий организовали преступную группу. Они сочли назначенные генералам сроки заключения слишком большими.