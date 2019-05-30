30 мая 2019, 08:10

Спасатели возобновили поиски ребенка в Кабардино-Балкарии

Родители ребенка, который пропал вечером 29 мая, заявили, что он упал в воду и был унесен течением, сообщил Следком. МЧС сегодня возобновило поиски, прерванные на ночь.

Как писал "Кавказский узел", информация об исчезновении ребенка поступила спасателям в 20.05 мск 29 мая. По данным МЧС, трехлетний ребенок пропал на берегу реки Черек на окраине города Майского в Кабардино-Балкарии. К поискам были привлечены 40 человек - 10 от МЧС и 30 от МВД.

На темное время суток поиски были приостановлены и возобновлены сегодня в 4:00 мск. В поисках участвуют 10 сотрудников Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и Эльбрусского отряда МЧС, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления ведомства.

Следком начал доследственную проверку. По данным следователей, ребенок пропал близ реки Черек во время отдыха его родителей на берегу в компании друзей. "По версии родителей, ребенок упал в воду и был унесен течением. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Организованы поисковые мероприятия", - сообщило следственное управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии на своем сайте 29 мая.

Примечание:

"Двое туристов эвакуированы на Эльбрусе", "Следком сообщил о гибели ребенка в канализационном люке в Кабардино-Балкарии", "Двое детей доставлены из Сирии в Кабардино-Балкарию". 

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