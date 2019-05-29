29 мая 2019, 23:56
К поискам пропавшего ребенка в Майском привлечены 40 человек
Трехлетний ребенок пропал на берегу реки Черек на окраине города Майского в Кабардино-Балкарии. К поискам привлечены 40 человек, сообщило МЧС.
Информацию о пропаже ребенка спасатели получили сегодня в 20.05 мск.
На поиски отправлены 10 спасателей и две единицы техники. "От МВД привлечены 30 человек и семь единиц техники", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
По состоянию на 23.40 мск на сайте республиканского управления МВД нет информации о пропаже ребенка в Майском.
Как писал "Кавказский узел", 27 мая грузинские спасатели обнаружили тело 16-летней девочки, упавшей в реку во время школьной экскурсии в заповеднике.
"Двое туристов эвакуированы на Эльбрусе", "Следком сообщил о гибели ребенка в канализационном люке в Кабардино-Балкарии", "Двое детей доставлены из Сирии в Кабардино-Балкарию".
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