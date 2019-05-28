Сотрудник УВД опроверг данные следствия об ориентировке на Беньяша

28 мая 2019, 19:33

Ориентировка на адвоката Михаила Беньяша, о которой идет речь в деле о нападении на полицейских, не составлялась, заявила допрошенная в суде глава отдела по административным делам УВД Краснодара. Начальник отдела уголовного розыска, на показания которого рассчитывала защита, на заседание не явился, судья решил вызвать его повесткой.

Как сообщил "Кавказский узел", Михаил Беньяш обвинен в нападении на полицейских, суд позволил ему выйти на свободу под залог. Краснодарский штаб Алексея Навального связал преследование Беньяша с юридической поддержкой, которую тот оказывал оппозиционерам. На заседании 14 мая суд удовлетворил ходатайство защиты о вызове на допрос руководителя полицейских, в нападении на которых обвинен Беньяш.

Михаила Беньяша задержали 9 сентября 2018 года в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам Беньяша, после задержания его избили. Он отбыл 14 суток административного ареста по делу о неподчинении полицейскому, но 19 декабря суд отменил решение об этом аресте. 22 апреля суд назначил Михаилу Беньяшу компенсацию за административный арест.

На сегодняшнее заседание в Октябрьском районном суде Краснодара пришли журналисты "Свободных медиа", "Радио Свободы", "МБХ-медиа" и несколько активистов. Интересы Беньяша представляли московский адвокат Владимир Пиховкин и краснодарские адвокаты Феликс Вертегель, Александр Костюк и Наринэ Галустян.

В суде были допрошены руководитель отдела исполнения административного законодательства УВД Краснодара Татьяна Нечаева и ее заместитель Константин Шершень. Начальник отдела уголовного розыска Сергей Сахно в суд не явился, предупредив по телефону, что находится в отъезде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" по телефону Михаил Беньяш. По его словам, защите важны показания именно Сахно, давшего указания своим подчиненным Юрченко и Долгову, которые проходят по делу в качестве потерпевших.

В материалах уголовного дела есть информация, что Константин Шершень составлял ориентировку, по которой Беньяша доставили в отдел полиции. Однако Шершень в суде заявил, что он ориентировку не составлял, а в день задержания обвиняемого находился в отпуске. "Ориентировка мной не выдавалась. Она не составлялась, насколько мне известно. Вероятно, следователь меня неверно понял. Я ознакомился со своими показаниями после того, как их дал следователю, указал ему, что в них есть неточность. Я не помню, внес он коррективы или нет", - пояснил в суде Шершень. Он добавил, что вместо ориентировки было составлено определение о доставлении.

Татьяна Нечаева рассказала в суде, что составляла на Беньяша административный протокол об организации несанкционированного митинга, после чего Беньяшу назначили 40 часов обязательных работ. Нечаева пояснила суду, что выявила правонарушение, занимаясь мониторингом Интернета. При этом она не уточнила, каким именно образом Беньяш призывал участвовать в шествии против повышения пенсионного возраста и на каком сайте размещал информацию об этом. Не смогла она и опознать Беньяша, признавшись, что не знает, как он выглядит. Нечаева не смогла пояснить суду, был ли Беньяш должным образом уведомлен о составлении на него административного протокола и вызове для дачи показаний.

"Сотрудники отдела исполнения административного законодательства составляют материалы по поступающим данным. Нет оснований не доверять сотрудникам. Мы не являемся оперативным подразделением и не имеем права проводить оперативно-разыскные мероприятия", - сказала Нечаева.

По мнению Михаила Беньяша, показания Нечаевой и Шершень подтвердили, что проводить административное расследование по его делу было нельзя. "Пронский, еще один заместитель Нечаевой, который возбуждал административное дело, сам признался ранее, что единственным действием в рамках административного расследования было доставление, то есть все это административное расследование, все это возбуждение административного дела нужны было исключительно, чтобы применить силу", - отметил Беньяш.

Защита ходатайствовала о приобщении к материалам дела ответа из МВД, из которого следует, что постановление о возбуждении административного производства в отношении Беньяша и повестка вызова его для опроса были направлены обычным письмом, а ориентировка на Беньяша не составлялась, сообщил адвокат Беньяша Феликс Вертегель. "Мы также ходатайствовали о доставлении в следующее судебное заседание начальника отдела уголовного розыска Сергея Сахно. Прокурор попросил приводом не доставлять, а пригласить повесткой. Судья согласилась с прокурором", - рассказал Вертегель.

Он также сообщил, что защита заявила ходатайство об истребовании реестра отправки почтовой корреспонденции УВД Краснодара, чтобы уточнить, был ли Беньяш должным образом уведомлен о возбуждении в отношении него административного производства. Судья ходатайство удовлетворила и назначила следующее судебное заседание на 11 июня, отметил адвокат.

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