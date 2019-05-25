Две тысячи дагестанцев получили продукты по программе "Стоп голод"

25 мая 2019, 03:08

Более 50 волонтеров двух благотворительных фондов снабдили нуждающихся жителей Дагестана запасом продуктов. Акция будет проходить ежемесячно. Привлечение молодых людей к таким проектам помогает им избежать увлечения радикальными идеями, считают руководители фондов "Ихлас" и "Надежда".

В течение месяца Рамадан верующие мусульмане держат строгий пост. Соблюдать его обязан каждый верующий, а если какие-то дни поста пропущены, то их желательно восполнить в последующее время. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр (Ураза-Байрам), который длится в течение трех дней. "Кавказский узел" опубликовал справки о Рамадане и Ураза-байраме в разделе "Справочник".

Совместная акция дагестанских благотворительных фондов "Надежда" и "Ихляс" прошла 24 мая, она была приурочена к священному месяцу Рамадан, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель благотворительного фонда "Надежда" Мурад Керимов. По его словам, необходимость помощи тому или иному человеку определяет выездная проверочная комиссия, а затем нуждающийся заносится в общую базу, к которой имеют доступ большинство благотворительных фондов Дагестана.

В преддверии проведения той или иной благотворительной акции база актуализируется, а затем оказывается адресная помощь - в данном случае набор продуктов для каждого члена семьи, находящейся на попечении благотворительного фонда, пояснил Керимов.

Директор фонда также рассказал, что благотворительный фонд купил продукты с отсрочкой платежа, а затем, чтобы расплатиться, объявил сбор денег, который до сих пор актуален.

Акция охватила города и районные центры Дагестана, где у благотворительного фонда сформированы волонтерские команды, сказал он.

По его словам, благотворительная акция проводилась в тесном сотрудничестве с прихожанами мечети "Ихляс" и одноименного благотворительного фонда, значимую помощь в реализации данного проекта оказал волонтерский корпус "Сподвижники добра".

Проект "Стоп голод" реализуется фондом постоянно, в этом году продуктовые наборы получили свыше двух тысяч нуждающихся. "Масштаб акции и формат взаимодействия при ее реализации будет сохранен, а сама акция будет проходить ежемесячно", – заявил Керимов.

В акции "Стоп голод" участвовало до 50 активистов волонтерского движения, которые помогали загружать и выгружать продуктовые наборы и доставлять их адресату, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель волонтерского движения "Сподвижники добра" Магомедрасул Гаджиев. "Два КамАЗа загрузили продуктами в общем на две тысячи человек", – отметил он.

Руководитель благотворительного фонда "Ихлас" Рахмуддин Бадруддинов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудничает с фондом "Надежда". Акция "Стоп голод" впервые была проведена совместно, рассказал он.

Он сказал, что положительно оценивает первый опыт кооперации сил благотворительных фордов при реализации этой акции, и надеется, что формат такой работы сохранится и в дальнейшем. Объединение усилий фондов позволяет повысить эффективность работы и возможность равномерно распределять помощь нуждающимся, отметил Бадруддинов.

Привлечение молодых людей к благотворительным проектам помогает реализовать их потенциал и избежать увлечения идеями экстремизма, считает Бадруддинов. "Мы не хотим, чтобы молодежь в крайности уходила. Если благотворительные фонды не будут... помогать ей эту энергию выплескивать, то она может в другое русло пойти", – сказал Бадруддинов.

"Кавказский узел" также писал, что движение "Сподвижники добра" проводит в мае акцию по раздаче воды и фиников постящимся людям.