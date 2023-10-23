Экологов России и Азербайджана обеспокоило состояние реки Самур

23 октября 2023, 08:51

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Ученые России и Азербайджана в текущем году отправятся в первую совместную экспедицию для исследования состояния реки Самур, которая впадает в Каспийское море и оказывает влияние на его экологию, сообщили в Минэкологии Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел" жители Дагестана неоднократно жаловались на экологическое состояние реки Самур. Также еще в 2014 году жители Магарамкентского района Дагестана заявили, что им не хватает поливной воды, поскольку большую часть водных ресурсов приграничной реки Самур вопреки международному соглашению забирает азербайджанская сторона.

Соглашение о рациональном использовании и охране трансграничной реки Самур было подписано 3 сентября 2010 года в ходе визита Дмитрия Медведева в Азербайджан. Согласно документу использование и распределение водных ресурсов реки осуществляется Россией и Азербайджаном в равных долях 50 на 50 за вычетом экологического сброса.

Первая совместная экспедиция российских и азербайджанских ученых для исследования реки Самур, состоится в декабре текущего года. По части русла реки проходит граница между Россией и Азербайджаном, отметил заместитель начальника отдела экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев.

"Охрана водных ресурсов этой реки является важным фактором для нас. <…> Будут совместные исследования с точки зрения биоразнообразия бассейна, водных ресурсов, изменений подземных поверхностных вод. На основе этого более детально сформируем проектные предложения. Проект имеет важное значение в сфере адаптации к изменениям климата, а также в целях уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу", – привел сегодня ТАСС слова Вердиева.

Бассейн реки Самур находится в южной части Дагестана, длина реки составляет 213 километров. Река берет начало с Главного Кавказского хребта и впадает в Каспийское море, говорится в справке о Самуре, подготовленной "Кавказским узлом".

Ранее подобных детальных экспедиций в бассейне реки Самур учеными не проводилось, отметил Вердиев.

Также совместные исследования пройдут в Дагестане. В последние 20-30 лет изменения климата привели к значительному ухудшению водоснабжения и развития сельского хозяйства, снизился уровня Каспийского моря, произошли засухи, опустынивание. Все это негативное сказалось на экономике и жизни людей, добавил он.

Состояние реки Самур влияет на качество воды в Каспийском море, Россия и Азербайджан запланировали ряд проектов, цель которых – сохранение водных экосистем и биоразнообразия бассейна реки посредством посадки лесных насаждений, растительности, укрепления берегоохранной зоны, а также борьба с эрозией и опустыниванием.

"Все эти мероприятия приведут к сопротивляемости бассейна к изменениям климата и сохранению водных ресурсов", – пояснил Вердиев.

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