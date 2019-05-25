25 мая 2019, 00:18

Лидер националистов осужден в Грузии

Суд признал 24 мая лидера движения "Национальное единство Грузии" Георгия Челидзе виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Челидзе осужден на три с половиной года.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 2018 года Челидзе был заподозрен в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Поводом для возбуждения дела стало видео Выходной фашиста", в котором рассказывалось о спортивной и боевой подготовке членов "Национального единства Грузии". При обыске у Челидзе были найдены огнестрельное оружие и патроны.

Тбилисский городской суд назначил Георгию Челидзе три года и шесть месяцев заключения. Этот срок отсчитывается со дня задержания, то есть с 31 августа 2018 года, информировали "Новости-Грузия".

Во время заседания как в зале, так и у здания суда находились единомышленники Челидзе. После оглашения приговора он сравнил себя с лидером национально-освободительного движения Мерабом Коставой. "Как не сломали Мераба Коставу, так и не сломают меня", — заявил Челидзе. Его сторонники встретили эти слова аплодисментами, сообщило на своем сайте Общественное телевидение Грузии.

Ряд правозащитников считает, что к смерти Коставы в 1989 году могли быть причастны советские спецслужбы. Мераб Костава был одним из основателей Грузинской Хельсинкской группы, сооснователем Общества Ильи Чавчавадзе, говорится в биографии Мераба Коставы, опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Шесть участников акции протеста у "Рустави-2" задержаны в Грузии", "77 кандидатов в депутаты парламента Грузии прошли проверку на наркотики", "213 килограммов героина изъято в порту Батуми".

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